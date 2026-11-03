Tháo dỡ hai dãy nhà tập thể Nghĩa Đô sau nhiều năm chờ cải tạo

Khu tập thể Nghĩa Đô nằm trên đường Phùng Chí Kiên, được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1976, gồm hai dãy nhà A và B, mỗi dãy cao 5 tầng.

Sau gần nửa thế kỷ, công trình đã xuống cấp ở nhiều hạng mục, ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện sinh hoạt và an toàn của các hộ dân.

Theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực này cho thấy, nhiều vị trí tường ngoài 2 dãy nhà bị bong tróc, rêu mốc, lớp vữa phủ bên ngoài hư hỏng.

Một số cây xanh mọc xuyên qua các khe tường, bám rễ vào kết cấu công trình. Tình trạng cơi nới tại các căn hộ, hệ thống dây điện, dây cáp chằng chịt cũng khiến diện mạo khu tập thể trở nên nhếch nhác.

Nhiều hộ dân tại hai dãy nhà đã bắt đầu di chuyển đồ đạc, tài sản để bàn giao căn hộ.

Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Đô đã ban hành dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án Cải tạo, xây dựng nhà ở cao tầng A&B khu tập thể Nghĩa Đô.

Tình trạng xuống cấp thể hiện rõ ở mặt ngoài các dãy nhà, với lớp vữa bong tróc và hệ thống dây điện, dây cáp đường ống chằng chịt.

Việc di dời lần này đánh dấu bước chuyển mới đối với dự án cải tạo hai dãy nhà A và B, sau nhiều năm chậm triển khai. Không ít hộ dân đã sinh sống tại đây hàng chục năm, gắn bó với không gian và nếp sinh hoạt của khu tập thể cũ.

Việc cải tạo, xây dựng lại hai dãy nhà A và B không chỉ nhằm thay thế những công trình đã xuống cấp sau nhiều thập kỷ sử dụng, mà còn đặt ra yêu cầu bảo đảm quyền lợi, điều kiện sinh hoạt và sự ổn định lâu dài cho các hộ dân trong quá trình di dời, tạm cư và tái định cư.