Tháo dỡ gạch lát nền, chủ nhà phát hiện hình ảnh 'nổi da gà'

Theo ProKalteng, sự việc xảy ra ngày 6/8 tại một căn nhà trên đường Jalan Anggrek, khu vực đối diện bến xe W.A. Gara, thuộc vùng ven thành phố Palangka Raya. Chủ nhà cùng một người thợ đang tháo dỡ phần gạch lát nền thì phát hiện bên dưới có khoảng trống.

Khi một phần sàn được đập bỏ, họ bất ngờ nhìn thấy một con trăn lớn cuộn mình giữa những quả trứng. Lo ngại không thể tự xử lý, gia đình lập tức gọi đội BPK Kamboja đến hỗ trợ.

Một cặp trăn được phát hiện bên dưới sàn nhà, trong đó con trăn cái đang đẻ trứng. Ảnh: BPK Kamboja

Theo ông Sucipto, chỉ huy BPK Kamboja, con trăn đầu tiên dài khoảng 3,5 m và đang cuộn quanh khoảng 35 quả trứng. Việc bắt giữ kéo dài khoảng 45 phút bởi con vật có lúc chống cự, khiến lực lượng cứu hộ phải sử dụng trang thiết bị bảo hộ và dụng cụ chuyên dụng.

Sau khi con trăn đầu tiên được đưa ra ngoài, đội cứu hộ chưa rời đi ngay. Gia đình lo rằng bên dưới phần sàn chưa được tháo dỡ vẫn còn có thể có trăn nên tiếp tục mở rộng khu vực kiểm tra.

Khoảng 15 phút sau, nghi ngờ này trở thành sự thật. Một con trăn thứ hai có kích thước gần tương đương được phát hiện bên dưới sàn, cũng đang ấp khoảng 35 quả trứng.

Con trăn thứ hai từng biến mất khỏi tầm mắt khi lực lượng cứu hộ chuẩn bị tiếp cận. Các nhân viên cùng chủ nhà và người thợ tiếp tục tháo phần gạch còn lại cho đến khi tìm thấy nó và tiến hành bắt giữ cẩn thận. Quá trình này mất thêm khoảng 35 phút.

Tổng cộng, đội BPK Kamboja đã đưa được hai con trăn dài khoảng 3,5 m cùng khoảng 70 quả trứng ra khỏi khu vực dưới sàn bếp. Những con trăn và số trứng sau đó được đưa đến nơi khác và thả về môi trường tự nhiên, cách xa khu dân cư.

Kalteng Pos cho biết những quả trứng được tìm thấy có kích thước lớn, gần bằng trứng ngỗng và nằm sát nhau dưới nền nhà. Vụ việc cũng khiến gia đình phải đặc biệt thận trọng trong quá trình tháo dỡ phần sàn còn lại.

Qua sự việc, lực lượng cứu hộ khuyến cáo người dân không nên tự ý tiếp cận hoặc bắt các loài rắn lớn khi phát hiện chúng trong nhà. Với những trường hợp tương tự, việc liên hệ lực lượng chuyên trách sẽ giúp quá trình xử lý an toàn hơn cho cả người dân và động vật.