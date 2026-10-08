Tháo dỡ dàn nhạc nước gần 10 tỷ đồng tại hồ Xuân Hương Đà Lạt

Hệ thống này do Công ty Cổ phần đầu tư Lan Anh Đà Lạt tài trợ cho TP Đà Lạt (cũ), với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng, đưa vào sử dụng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo kế hoạch ban đầu, dàn nhạc nước sẽ biểu diễn từ 20h đến 21h vào các tối thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hằng tuần. Doanh nghiệp tài trợ toàn bộ chi phí vận hành trong ít nhất 2 năm đầu.

Dàn nhạc nước đã được đưa lên bờ và chuẩn bị tháo dỡ.

Tuy nhiên, sau thời gian đầu hoạt động, hệ thống nhiều lần gặp sự cố, phải tạm ngừng biểu diễn. Việc một công trình được đầu tư lớn nhưng hoạt động không ổn định từng khiến người dân và du khách không hài lòng, làm ảnh hưởng tới mặt nước thắng cảnh quốc gia hồ Xuân Hương.

Theo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, địa phương ghi nhận và cảm ơn sự tài trợ của Công ty Cổ phần đầu tư Lan Anh Đà Lạt đối với hệ thống nhạc nước nghệ thuật tại hồ Xuân Hương trong thời gian qua.

Dàn nhạc nước hoạt động không hiệu quả.

Tuy nhiên, đến nay, hệ thống không còn đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và mỹ quan mặt hồ, nên UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt thống nhất di dời để phục vụ công tác chỉnh trang đô thị và các nhiệm vụ trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI.