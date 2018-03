Tháo dỡ công trình sai phạm, vùng lõi di sản VH Tràng An có trở lại hiện trạng?

Mặc dù doanh nghiệp Tràng An đã cam kết tháo dỡ công trình sai phạm 'Tràng An cổ', tuy nhiên nhiều người hoài nghi về việc trả lại hiện trạng như ban đầu của nơi được coi là vùng lõi di sản văn hóa thế giới này.

Liên quan đến việc tháo dỡ công trình sai phạm khủng "Tràng An cổ", ông Nguyễn Sỹ Trí - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy Hoa Lư cho biết, buổi tháo dỡ hôm nay thực ra chưa mang tính chất lâu dài và chính thức.

Hôm nay (30/3) ông Nguyễn Văn Son – GĐ Công ty Tràng An huy động công nhân thi công theo đúng thời gian ngày của cam kết. Cơ bản việc tháo dỡ chỉ thực hiện những phần nhỏ và phụ trợ bên ngoài. Tuy nhiên, mặc dù là những nhỏ hay phụ trợ bên ngoài nhưng chính quyền huyện Hoa Lư vẫn yêu cầu đảm bảo, giữ nguyên cảnh quan môi trường và di sản, đảm bảo theo cái cảm kết.

Theo đó, Doanh nghiệp Tràng An đã huy động khoảng 20 công nhân và máy móc, trang thiết bị thực hiện tháo dỡ. Công việc được tiến hành cẩn trọng nhằm đảm bảo an toàn và hiện trạng cho khu danh thắng Tràng An.

“Hiện tại doanh nghiệp đang ký cam kết với 2 đơn vị chuyên nghiệp để triển khai thi công tháo dỡ. Riêng góc độ huyện đã thuê chuyên gia tư vấn ở Hà Nội, đang khảo sát và họ sẽ tư vấn cho phương án nào tốt nhất để thực hiện quá trình tháo dỡ. Doanh nghiệp phải cam kết và tháo dỡ khôi phục lại tình trạng ban đầu, tức là trước như nào thì giờ khôi phục lại như vậy", ông Trí nói.

Liệu di sản văn hóa thế giới Tràng An có thể trở lại hiện trạng ban đầu?

Nói đến việc nguy cơ mất việc của nhiều người dân tại đây, vị lãnh đạo huyện Hoa Lư cũng khẳng định, các lái đò đang phản đối việc tháo dỡ thực chất đang hoạt động tuyến khác không liên quan đến công trình vi phạm này. Tuy nhiên, vì người dân chở đò tại bến đó chưa được cấp phép nên nhân việc tháo dỡ công trình vi phạm “Tràng An cổ” thì huyện cũng yêu cầu đình chỉ điểm đò đó và huyện đã xây dựng một phương án tạo công ăn việc làm cho những người lái đò này.

Bến thuyền dưới chân "Tràng An cổ" tạm dừng khiến nhiều người lo lắng

Như đã đưa tin sáng nay (30/3), vào lúc 8h, Công ty Tràng An đã thực hiện kế hoạch tự tháo dỡ công trình sai phạm mang tên "Tràng An cổ", nằm ở xã Trường Yên, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) tại vùng lõi di sản văn hóa thế giới.

Dự kiến thời gian tháo dỡ công trình “khủng” xây dựng trái phép trong vùng lõi di sản Tràng An sẽ được thực hiện trong vòng 1 tháng, từ ngày 30/3 – 30/4/2018.

Công trình xây dựng trái phép trên núi Cái Hạ thuộc điểm "Tràng An cổ" được Công ty CP Du lịch Tràng An xây dựng từ tháng 8/2017, đến tháng 2/2018 thì hoàn thành và đưa vào khai thác du lịch.

Sau khi báo chí phản ánh, Thanh tra Bộ VH,TT&DL đã về kiểm tra và chỉ rõ những sai phạm của Công ty CP Du lịch Tràng An. Tiếp đó, UBND tỉnh Ninh Bình có quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành làm rõ những sai phạm về việc Công ty CP Du lịch Tràng An xây dựng công trình trái phép trong vùng lõi di sản và việc kinh doanh du lịch trái phép tại điểm du lịch "Tràng An cổ", thời gian thanh tra là 45 ngày.

Được biết, công trình “siêu khủng” này có hệ thống bậc thang lên xuống núi dài 510m với hơn 900 bậc thang. Với khổi lượng công trình khá lớn nằm vững chãi, treo leo tại vị trí sườn núi Cái Hạ, dù có cam kết thì cũng rất nhiều sự hoài nghi về tính khả thi việc trả lại hiện trạng như vốn có ban đầu của nơi đây.

