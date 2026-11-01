Tháo dỡ biển báo tốc độ tối thiểu 30km/h tại trạm thu phí cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Ngày 1/11, ông Hoàng Văn Phượng, Phó giám đốc Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng và đơn vị quản lý, vận hành tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây kiểm tra hiện trường, xử lý bất cập về biển báo giao thông tại khu vực trạm thu phí tạm Km94+450.

Biển báo tốc độ tối thiểu 30km/h tại khu vực trạm thu phí Km94+450 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Trước đó, nhiều tài xế phản ánh việc bố trí biển báo tốc độ tối thiểu 30km/h tại trạm thu phí chưa phù hợp với tốc độ khai thác trên tuyến cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi xe qua khu vực này.

Ngày 31/10, Khu Quản lý đường bộ IV phối hợp Đội CSGT số 6, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông (C08), Văn phòng Quản lý đường bộ IV.2 và Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) kiểm tra thực tế tại khu vực trạm thu phí.

Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận tại khu vực trạm thu phí tạm Km94+450, gồm các làn thu phí ETC và đoạn chuyển tiếp ra, vào trạm với 2 cửa vào, 2 cửa ra, đang bố trí biển báo tốc độ tối thiểu 30km/h ở cả hai hướng lưu thông.

Cụ thể, hướng Bắc - Nam có biển báo R.306 tại Km94+170 và biển DP.135 tại Km94+585. Ở hướng Nam - Bắc, biển báo R.306 được bố trí tại Km94+585, trong khi biển DP.135 đặt tại Km94+170.

Biển báo tốc độ tối thiểu trên cao tốc đã được tháo dỡ.

Theo phương án tổ chức giao thông, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây được khai thác với tốc độ tối đa 120km/h. Trong đó, làn 1 sát dải phân cách giữa có tốc độ tối thiểu 80km/h, làn 2 cạnh làn dừng xe khẩn cấp có tốc độ tối thiểu 60km/h.

Đoàn kiểm tra nhận định, việc bố trí biển báo tốc độ tối thiểu 30km/h tại khu vực trạm thu phí cần được điều chỉnh để phù hợp hơn với điều kiện giao thông thực tế trên tuyến.

Trước đây, biển báo này được lắp đặt nhằm duy trì tốc độ ổn định của phương tiện khi qua hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC), giúp thiết bị nhận diện chính xác mã định danh phương tiện, hạn chế lỗi giao dịch và bảo đảm lưu thông thông suốt qua trạm.

Video: Toàn cảnh tháo dỡ biển tốc độ tối thiểu 30km/h.

Tại biên bản kiểm tra hiện trường ngày 31/10, các đơn vị thống nhất đánh giá nội dung phản ánh về bất cập của biển báo tốc độ tối thiểu 30km/h tại trạm thu phí Km94+450 là có cơ sở, cần điều chỉnh để phù hợp hơn với thực tế giao thông.

Việc áp dụng tốc độ tối thiểu 30km/h tại khu vực trạm thu phí trên tuyến cao tốc có tốc độ khai thác cao cần được xem xét đồng bộ với phương án tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn cho các phương tiện.

Khu Quản lý đường bộ IV yêu cầu VEC E khẩn trương tháo dỡ biển báo tốc độ tối thiểu 30km/h được lắp đặt trước trạm thu phí ở cả hai hướng lưu thông, bảo đảm phù hợp với tốc độ khai thác thực tế và an toàn giao thông.