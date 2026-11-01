Tháo dỡ biển báo hạn chế tốc độ tối thiểu 30km/h tại khu vực trạm thu phí tạm cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Biển báo hạn chế tốc độ 30km/h tại khu vực trạm thu phí Km94+450 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây hiện đã được tháo dỡ. Ảnh: CTV

Trước đó, nhiều tài xế lưu thông trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây phản ánh việc bố trí biển báo hạn chế tốc độ tối thiểu 30km/h tại khu vực trạm thu phí tạm Km94+450 chưa phù hợp với tốc độ khai thác trên tuyến cao tốc. Bất cập này khiến người điều khiển phương tiện gặp khó khăn trong việc duy trì tốc độ lưu thông, nhất là khi tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, tốc độ khai thác cao.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, ngày 31-10, Khu Quản lý đường bộ IV phối hợp với các đơn vị liên quan đã kiểm tra thực tế tại khu vực trạm thu phí. Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận tại khu vực trạm thu phí tạm Km94+450, gồm các làn thu phí không dừng (ETC) và đoạn chuyển tiếp ra, vào trạm với 2 cửa vào, 2 cửa ra, đang bố trí biển báo tốc độ tối thiểu 30km/h ở cả hai hướng lưu thông. Biển báo này được lắp đặt nhằm duy trì tốc độ ổn định của phương tiện khi qua hệ thống thu phí ETC, giúp thiết bị nhận diện chính xác mã định danh phương tiện, hạn chế lỗi giao dịch và bảo đảm lưu thông thông suốt qua trạm.

Theo phương án tổ chức giao thông được Cục Đường bộ Việt Nam, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây được khai thác với tốc độ tối đa 120km/h. Trong đó, làn 1 sát dải phân cách giữa có tốc độ tối thiểu 80km/h, làn 2 cạnh làn dừng xe khẩn cấp có tốc độ tối thiểu 60km/h. Đoàn kiểm tra nhận định, việc bố trí biển báo tốc độ tối thiểu 30km/h tại khu vực trạm thu phí cần được điều chỉnh để phù hợp hơn với điều kiện giao thông thực tế trên tuyến. Do đó, Khu Quản lý đường bộ IV yêu cầu Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) khẩn trương tháo dỡ biển báo tốc độ tối thiểu 30km/h được lắp đặt trước trạm thu phí ở cả hai hướng lưu thông, bảo đảm phù hợp với tốc độ khai thác thực tế và an toàn giao thông. Việc tháo dỡ đã hoàn thành trong ngày 31-10.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có chiều dài tuyến khoảng 99km, trong đó đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Nai dài hơn 51km. Tuyến cao tốc này được thông xe và đưa vào khai thác từ cuối tháng 4-2023. Đầu tháng 3-2026, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây chính thức thực hiện thu phí đối với các phương tiện lưu thông.

Trạm thu phí tạm Km94+450 được lắp đặt để thu phí, phục vụ việc kiểm soát, ghi nhận giao dịch với các loại xe chạy liên thông từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sang cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và ngược lại.