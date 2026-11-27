Hệ thống bẫy chim được bố trí tại khu vực đồi cỏ, sử dụng keo dính để bẫy bắt chim. Sau khi kiểm tra, tổ công tác tháo dỡ, tiêu hủy tại chỗ toàn bộ 150 bộ cây bẫy chim bằng keo; thu giữ 1 bộ loa phục vụ hoạt động bẫy bắt chim. Đáng chú ý, 18 cá thể chim mắc bẫy đã được lực lượng chức năng giải cứu, thả về môi trường tự nhiên.

Công an xã Cốc Lầu phối hợp lực lượng Kiểm lâm tháo dỡ bẫy chim trái phép, giải cứu chim hoang dã tại thôn Nậm Nhù.

Việc kịp thời phát hiện, tháo dỡ hệ thống bẫy góp phần ngăn chặn hoạt động săn bắt chim hoang dã, bảo vệ các loài động vật tự nhiên và duy trì cân bằng sinh thái trên địa bàn.

Thời gian tới, Công an xã Cốc Lầu tiếp tục phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực có nguy cơ xảy ra hoạt động săn bắt, bẫy bắt động vật hoang dã; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Công an xã Cốc Lầu khuyến cáo người dân không sử dụng lưới, bẫy keo, thiết bị phát âm thanh hoặc các phương tiện trái phép để săn bắt chim trời, động vật hoang dã; không tham gia, tiếp tay cho các hành vi săn bắt, mua bán, vận chuyển động vật hoang dã trái quy định. Khi phát hiện các trường hợp đặt bẫy, săn bắt chim trời trái phép, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc lực lượng Kiểm lâm để kiểm tra, xử lý.