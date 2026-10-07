Tháo điểm nghẽn, tạo 'luồng xanh' cho mục tiêu tăng trưởng

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn (hàng đầu, bên trái) kiểm tra tiến độ thi công dự án quốc lộ 14D vào tháng 9/2026. Ảnh: TRỌNG HUY

Nhận diện khó khăn

Với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của thành phố, trong 9 tháng đầu năm 2026, bức tranh kinh tế của Đà Nẵng ghi nhận nhiều điểm sáng nổi bật. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 10,31% so với cùng kỳ năm 2025 (xếp thứ 9/34 tỉnh, thành phố trong cả nước và thứ 2/6 tỉnh, thành phố vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên). Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 71,3 nghìn tỷ đồng, bằng 107,4% dự toán HĐND thành phố giao và tăng 77,3%.

Tuy nhiên, phân tích sâu về các chỉ số tăng trưởng, đại diện lãnh đạo Thống kê thành phố Đà Nẵng nhận định, dù mức tăng trưởng quý III đã bù đắp cho mức tăng chưa như kỳ vọng của quý I và quý II, nhưng tình hình thực tế vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là mục tiêu cho quý IV. Để đạt kịch bản cả năm tăng 11,22%, quý IV phải duy trì mức tăng trưởng ít nhất là 13,6%. Đây là áp lực rất lớn bởi thông thường quý cuối năm có tốc độ tăng thấp nhất, chưa kể những tác động khách quan từ thời tiết, mưa lũ.

Trong khi động lực đóng góp chính vào GRDP đến từ khu vực doanh nghiệp và hộ sản xuất, kinh doanh cá thể. Thế nhưng, hoạt động của khối này đang gặp nhiều khó khăn khi hàng hóa sản xuất khó tiêu thụ, tồn kho cao; giá nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh làm giảm sức cạnh tranh; khó tiếp cận nguồn vốn hoặc không muốn vay do lãi suất còn cao; đơn hàng xuất khẩu sụt giảm.

Trước thực tế đó, nhiệm vụ đặt ra cho các sở, ngành trong quý IV là rất lớn. Tất cả lĩnh vực, từ kinh tế, tài chính - ngân hàng đến y tế, giáo dục, khoa học và công nghệ, đều phải nỗ lực tối đa để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Theo Giám đốc Sở Tài chính Trần Thị Thanh Tâm, trong 9 tháng qua, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố đạt 77,28%; tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt hơn 88.000 tỷ đồng, tăng 42,3% so với cùng kỳ.

Dù đạt kết quả tích cực, quá trình triển khai các dự án trên địa bàn vẫn gặp nhiều vướng mắc. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường giải tỏa còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao cho đơn vị thi công. Bên cạnh đó, tình trạng khan hiếm cục bộ và biến động giá vật liệu xây dựng vượt dự toán ban đầu cũng khiến các nhà thầu gặp khó khăn trong việc cân đối chi phí, làm kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Triển khai cơ chế “luồng xanh”, tháo điểm nghẽn

Nhận diện giải ngân đầu tư công và thúc đẩy vốn đầu tư tư nhân là nhiệm vụ trọng tâm, Giám đốc Sở Tài chính cho biết, đơn vị đã tham mưu UBND thành phố các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân dự án đầu tư công, ưu tiên nguồn lực cho dự án động lực, trọng điểm có tác động lớn đến tăng trưởng.

Lãnh đạo xã Nam Trà My kiểm tra thực tế công trình, đôn đốc các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Ảnh: TRUNG LÊ

Theo đó, thành phố sẽ triển khai cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính đối với dự án đầu tư công; tiến hành rà soát, tổ chức lại quy trình xử lý, cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết so với thời hạn quy định. Đồng thời ban hành quy trình phối hợp nội bộ, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân. Việc xử lý hồ sơ bảo đảm tính liên thông, chủ động và liên tục. Những thủ tục pháp luật cho phép làm song song được triển khai đồng thời nhằm loại bỏ khoảng thời gian gián đoạn không cần thiết.

Liên quan đến công tác giải ngân vốn đầu tư công, thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ vướng mắc đối với các chương trình mục tiêu quốc gia; quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Nhấn mạnh nhiệm vụ này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình yêu cầu các ban quản lý dự án và địa phương phải tập trung ưu tiên xử lý dứt điểm nguồn vốn chuyển tiếp của năm 2024 và 2025, nhất là nguồn vốn Trung ương.

Phát biểu tại phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 9, diễn ra vào chiều 5/10, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh quyết tâm kiên định kịch bản tăng trưởng cả năm 2026 đạt trên 11% theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy. Đây được xác định là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, đòi hỏi các sở, ngành, địa phương phải nhìn nhận rõ khó khăn, thách thức để tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp đề ra.

Nhận diện dư địa tăng trưởng trong quý IV/2026 đối mặt với nhiều rào cản, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị người đứng đầu sở, ngành, địa phương tập trung đôn đốc, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm. Thành phố sẽ lấy kết quả thực hiện các chỉ tiêu về giải ngân vốn đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Nghị quyết số 57-NQ/TW..., làm thước đo đánh giá năng lực chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các đơn vị năm 2026.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường tiếp xúc, đối thoại để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các dự án, nhất là vướng mắc về nguồn cung vật liệu. Để nâng cao hiệu quả xử lý công việc, các cơ quan, đơn vị chủ động cùng nhau phối hợp, rà soát chức năng, nhiệm vụ, trao đổi trực tiếp nhằm tạo sự đồng thuận và đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính.