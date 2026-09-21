Tháo điểm nghẽn, mở không gian phát triển logistics Vùng Đồng bằng sông Hồng

Logistics trở thành động lực cạnh tranh mới

Diễn đàn Logistics Vùng lần VII năm 2026 tại Hải Phòng tập trung tìm giải pháp hoàn thiện hạ tầng, tăng kết nối đa phương thức, chuyển đổi xanh, số hóa và thu hút đầu tư, qua đó mở rộng không gian phát triển logistics vùng Đồng bằng sông Hồng.

Tham dự Diễn đàn có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Anh Tiến; cùng lãnh đạo các cục, vụ thuộc các bộ, ban, ngành Trung ương.

Diễn đàn Logistics Vùng lần VII

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hồ Sỹ Hùng cho rằng, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, logistics không còn đơn thuần là hoạt động vận chuyển mà đã trở thành một bộ phận quan trọng của năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo ông Hồ Sỹ Hùng, vùng Đồng bằng sông Hồng giữ vai trò cửa ngõ kết nối miền Bắc với cả nước và thế giới. Việc phát triển logistics vì vậy cần được đặt trong tổng thể quy hoạch, hạ tầng, cảng biển, vận tải, kho bãi, hải quan, kiểm tra chuyên ngành và giao dịch điện tử.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tại sự kiện

Chủ tịch VCCI cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển logistics xanh, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường quốc tế về carbon, năng lượng, ESG và minh bạch chuỗi cung ứng. Đồng thời, logistics cần gắn chặt hơn với từng ngành hàng, sản xuất, thương mại và năng lực tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA).

Đặc biệt, Nghị quyết số 27-NQ/TW về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới đặt ra yêu cầu chuyển từ tư duy phát triển riêng lẻ của từng địa phương sang tổ chức không gian kinh tế vùng thống nhất. Đây là cơ sở để các địa phương trong vùng phát huy lợi thế, phân công và liên kết trong chuỗi giá trị chung.

Diễn đàn Logistics Vùng lần VII năm 2026 là dịp để Hải Phòng tiếp nhận các đề xuất từ cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp

Cũng tại Diễn đàn, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh: Vị thế của Hải Phòng là trung tâm công nghiệp, cảng biển, đầu mối giao thông và một cực tăng trưởng quan trọng của vùng. Với lợi thế hội tụ 5 phương thức vận tải gồm đường bộ, đường biển, hàng không, đường sắt và đường thủy nội địa, logistics ngày càng giữ vai trò quan trọng trong không gian phát triển của Hải Phòng và toàn vùng.

Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng, yêu cầu đặt ra đối với vùng Đồng bằng sông Hồng không chỉ là phát triển logistics về quy mô mà phải hình thành một không gian logistics có tính kết nối cao, năng lực cạnh tranh quốc tế và giá trị gia tăng lớn. Để thực hiện mục tiêu này, Hải Phòng xác định trọng tâm là kết nối đồng bộ cảng biển, sân bay, đường sắt, đường bộ và các trung tâm logistics; đồng thời đẩy mạnh số hóa, tự động hóa và chuyển đổi xanh.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu cũng nhấn mạnh: “Hải Phòng luôn xác định doanh nghiệp thành công thì địa phương mới phát triển. Vì vậy, thành phố sẽ sát cánh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hỗ trợ hiệu quả nhằm kiến tạo môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, hướng tới sự phát triển bền vững, lâu dài”.

Hoàn thiện thể chế, tăng kết nối logistics vùng

Trong khuôn khổ Diễn đàn, diễn ra hai phiên thảo luận chuyên sâu gồm “Thể chế kiến tạo - Khơi thông dòng chảy” và “Thu hút đầu tư Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện - Mở rộng không gian tăng trưởng”, tập trung vào các vấn đề hoàn thiện thể chế, tăng kết nối cảng biển - đường thủy, phát triển vận tải xanh, thu hút nguồn lực đầu tư và xây dựng hệ sinh thái logistics liên vùng.

Một trong những vấn đề được doanh nghiệp quan tâm là khung pháp lý cho hoạt động hàng hải và vận tải.

Chương trình là sự kết nối kiến tạo không gian phát triển mới cho logistics Vùng Đồng bằng sông Hồng

Theo ông Trần Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Logistics Hải Phòng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam, một số quy định trong lĩnh vực hàng hải được xây dựng từ nhiều năm trước, cần tiếp tục rà soát, sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn.

Bên cạnh việc tạo điều kiện phát triển đội tàu container quốc gia, cần thúc đẩy vận tải thủy nội địa, tăng kết nối giữa cảng biển với cảng sông, cảng cạn, qua đó giảm áp lực cho đường bộ, tiết kiệm chi phí và giảm phát thải.

Từ hạ tầng cảng biển đến chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, điểm chung được đặt ra tại diễn đàn là tăng cường kết nối. Khi cảng biển được kết nối hiệu quả với các phương thức vận tải, trung tâm logistics gắn chặt hơn với khu vực sản xuất và các địa phương tăng cường liên kết, lợi thế của từng địa phương sẽ được cộng hưởng, qua đó nâng sức cạnh tranh cho chuỗi cung ứng, sản xuất và xuất nhập khẩu của toàn vùng Đồng bằng sông Hồng.

Những giải pháp và kết nối được hình thành từ diễn đàn sẽ góp phần nâng cao năng lực logistics của thành phố, đồng thời tăng liên kết giữa cảng biển Hải Phòng với các trung tâm sản xuất trong vùng đồng bằng sông Hồng. Đây còn là dịp mở thêm cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp logistics, hãng tàu, nhà đầu tư và đơn vị sản xuất, xuất nhập khẩu.