Tháo điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu và số hoá tài liệu

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, công tác xây dựng CSDL trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực.

Có 5 cơ quan, đơn vị triển khai sử dụng, cập nhật dữ liệu vào 12 CSDL, phần mềm và hệ thống dùng chung do Trung ương quản lý. Các hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp của cơ quan Đảng được triển khai rộng khắp, với khoảng 2.100 tài khoản; CSDL đảng viên đã chuẩn hoá khoảng 80.530 hồ sơ; Sổ tay đảng viên điện tử có 61.398 đảng viên sử dụng.

Đối với CSDL chuyên ngành của tỉnh, Cà Mau đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 32/42 CSDL, đạt hơn 76%. Trong đó, 20 CSDL cơ bản đạt yêu cầu, 12 CSDL cần tiếp tục nâng cấp, chuẩn hoá dữ liệu. Trong 10 CSDL chưa hoàn thành, có 4 CSDL đang được xây dựng thuộc trách nhiệm của Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Minh Nhứt báo cáo tiến độ chỉnh lý, số hoá tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị.

Công tác quản lý, chỉnh lý và số hoá tài liệu lưu trữ cũng được các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai.

Tuy nhiên, tiến độ tại nhiều nơi còn chậm; còn khối lượng lớn tài liệu tồn đọng sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tình trạng tài liệu không đồng đều gây khó khăn cho việc rà soát, phân loại và xác định giá trị. Một số đơn vị mới thực hiện các bước chuẩn bị, chưa lựa chọn được đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc ký hợp đồng chỉnh lý tài liệu.

Các đại biểu thảo luận, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xây dựng CSDL và số hoá tài liệu của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu chỉ ra những điểm nghẽn trong quản trị dữ liệu, nhất là việc vận hành chưa đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị; trách nhiệm quản lý dữ liệu xuyên suốt từ tạo lập, cập nhật, kiểm tra chất lượng đến khai thác, chia sẻ và bảo vệ dữ liệu chưa được cụ thể hoá đầy đủ bằng quy trình thống nhất.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng CSDL và số hoá tài liệu.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt nhấn mạnh, xây dựng CSDL và số hoá tài liệu là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh. Đồng chí yêu cầu các ngành, các cấp tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục dữ liệu gốc, dữ liệu chủ, dữ liệu dùng chung và dữ liệu mở, bảo đảm thống nhất với quy định của Trung ương, tránh trùng lặp, lãng phí; đồng thời hoàn thiện mô hình tổ chức quản trị dữ liệu cấp tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Công an, xác định rõ trách nhiệm quản lý, kiểm soát chất lượng, kết nối và chia sẻ dữ liệu.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi tiến độ, rà soát kinh phí, tham mưu bố trí nguồn lực bảo đảm thực hiện nhiệm vụ.

Đối với công tác chỉnh lý, số hoá hồ sơ, tài liệu, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết đến cuối năm cho từng đơn vị; tập trung tối đa nguồn lực, đơn vị có khả năng thì chủ động thực hiện, đơn vị cần thuê dịch vụ tư vấn phải khẩn trương triển khai.

"Các sở, ngành, địa phương phát động chiến dịch, tập trung hoàn thành tiến độ xây dựng CSDL, chỉnh lý và số hoá hồ sơ, tài liệu từ nay đến cuối năm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác dữ liệu, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của tỉnh", Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt đề nghị./.