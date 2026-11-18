Sự việc hy hữu nhưng vô cùng nguy hiểm trên xảy ra khi bà H.T.M (60 tuổi) đi phát cỏ trên rừng. Trong lúc làm việc, do sơ ý, nông cụ của bà M. đã va phải một tổ ong khoái. Ngay lập tức, hàng nghìn con ong rời tổ lao vào tấn công nạn nhân.

Mặc dù bà M. đã tháo chạy, tìm mọi cách xua đuổi đàn ong trên quãng đường dài gần 2km nhưng đàn ong vẫn không dừng.

Hậu quả là toàn thân bà chi chít 300 vết đốt, đau đớn dữ dội, kích thích vật vã và sưng nề toàn thân. Ngay sau đó, người nhà đã nhanh chóng đưa nạn nhân vào Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập để tiến hành cấp cứu.

Chi chít nọc độc do đàn ong tấn công bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Tại thời điểm bà M. nhập viện, Tiến sĩ, bác sĩ Hà Thị Bích Vân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Phú Thọ, đang thực hiện công tác chuyên gia tại cơ sở y tế trên. Nhận định đây là một ca bệnh tối cấp cứu có nguy cơ tử vong cao do lượng nọc độc quá lớn xâm nhập vào cơ thể, bác sĩ Vân đã trực tiếp hỗ trợ các y bác sĩ tuyến cơ sở xử trí ban đầu.

Bệnh nhân được cho thở oxy, truyền dịch bồi phụ điện giải, dùng thuốc giảm đau và khẩn trương rút bỏ phần lớn ngòi nọc còn găm sâu trên da, trước khi chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, tình trạng của người bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Bà M. phải thở oxy qua gọng kính 3 lít/phút, đau đớn nhiều, toàn thân sưng nề nghiêm trọng tại các vị trí bị ong đốt, vùng đầu, cổ, hai cẳng tay và lưng chi chít vết bầm tím, huyết áp ghi nhận ở mức 150/90 mmHg.

Đáng báo động, bà M. đã xuất hiện tình trạng tổn thương gan cấp, các chỉ số men gan tăng vọt gần 10 lần so với mức bình thường, chỉ số Bilirubin tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ diễn biến nặng nề khó lường và suy đa tạng. Bên cạnh đó, bệnh nhân còn đối mặt với nguy cơ tổn thương hàng loạt các cơ quan khác do độc tố từ nọc ong ngấm vào máu.

Trước tình trạng trên, ê-kíp điều trị đã triển khai các biện pháp hồi sức tích cực, bao gồm thay huyết tương, kháng viêm, giảm đau, kháng sinh, bù dịch và sử dụng thuốc lợi tiểu nhằm hỗ trợ đào thải độc tố, kiểm soát tổn thương và bảo vệ chức năng các cơ quan.

Tiến sĩ Vân cho biết, việc thay huyết tương kịp thời giúp đào thải nhanh chóng lượng lớn nọc độc ong ra khỏi hệ tuần hoàn. Chỉ sau 1 lần thay huyết tương, tình trạng suy gan của người bệnh cải thiện rõ rệt, các chỉ số men gan và Bilirubin đều trở về ngưỡng bình thường.

Tuy nhiên, đúng như diễn biến lâm sàng của các ca ong đốt nặng, đến ngày thứ 3, người bệnh xuất hiện biến chứng tiêu cơ vân cấp rất nặng, men cơ có thời điểm tăng gấp 100 lần.

Người phụ nữ qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC

Nhờ điều trị phối hợp bằng nhiều kỹ thuật chuyên sâu và bồi phụ dịch, lợi tiểu tích cực, tình trạng tiêu cơ vân của bà M. đã được kiểm soát tốt, bảo vệ an toàn chức năng thận.

Sau 6 ngày điều trị, men gan và Bilirubin của bệnh nhân trở về giới hạn bình thường, men cơ giảm gần về mức bình thường. Người bệnh tỉnh táo, tiểu tốt, chức năng gan, thận được đánh giá ổn định, các vị trí ong đốt chỉ còn sưng nề nhẹ. Toàn trạng cải thiện rõ rệt và đã được ra viện.

Xử trí đúng cách khi bị ong đốt

Để phòng tránh tai nạn ong đốt, Tiến sĩ Vân khuyến cáo người dân cần chú ý quan sát môi trường xung quanh khi phát quang bụi rậm, làm nương rẫy, đi rừng hoặc lao động gần khu vực có tổ ong. Mọi người không tự ý chọc phá, tác động vào tổ ong; khi phát hiện tổ ong ở khu vực sinh hoạt, cần liên hệ người có kinh nghiệm để xử lý an toàn.

Trong trường hợp bị đàn ong tấn công, người dân cần nhanh chóng ra khỏi khu vực nguy hiểm, di chuyển càng xa càng tốt đến nơi an toàn, hạn chế kích động.

Sau khi bị ong đốt, bệnh nhân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được kiểm tra, xử trí, đặc biệt khi có nhiều vết đốt, đau nhiều, sưng nề lan rộng hoặc xuất hiện các biểu hiện bất thường. Người bệnh không chủ quan chờ đợi triệu chứng nặng mới đi khám, bởi các tổn thương do nọc ong có thể diễn biến muộn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng gan, thận và các cơ quan khác.