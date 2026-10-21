Thảo Cầm Viên Sài Gòn thu hơn 160 tỷ đồng, lợi nhuận tăng trưởng mạnh bất chấp áp lực chi phí đất đai

Doanh thu tiến sát chỉ tiêu cả năm nhờ đón hai triệu lượt khách

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2026 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn ghi nhận sự khởi sắc mạnh mẽ trên các chỉ tiêu kinh doanh cốt lõi. Cụ thể, doanh thu thuần của công ty đạt hơn 156,9 tỷ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ năm trước. Tích hợp thêm doanh thu hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác, tổng doanh thu của công ty đạt 160,3 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 27%. Kết quả này giúp doanh nghiệp quản lý vườn thú lâu đời nhất Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành 94% kế hoạch doanh thu được giao phó cho cả năm 2026.

Động lực chính thúc đẩy đà tăng trưởng doanh thu đến từ sự phục hồi mạnh mẽ của lượng khách tham quan. Thống kê trong 9 tháng qua, công ty đã bán ra hơn 1,9 triệu vé vào cổng, tăng hơn 393.000 vé và tương đương mức tăng 26% so với cùng kỳ năm 2025. Với tốc độ bán vé này, doanh nghiệp đã thực hiện được 97% kế hoạch vé vào cửa của cả năm.

Ngoài lượng khách mua vé, khu bảo tồn này còn tiếp đón và phục vụ miễn phí khoảng 100.000 lượt trẻ em có chiều cao dưới một mét đi cùng phụ huynh. Tổng cộng, lượng khách phục vụ trong kỳ báo cáo ước đạt xấp xỉ hai triệu lượt. Sự gia tăng nguồn thu từ lượng khách kỷ lục đã cung cấp nguồn lực tài chính quan trọng để doanh nghiệp duy trì các hoạt động phục vụ du khách, đồng thời thực hiện tốt công tác bảo tồn động thực vật quý hiếm.

Kiểm soát tốt lợi nhuận và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính

Điểm đáng chú ý trong bức tranh tài chính 9 tháng của Thảo Cầm Viên Sài Gòn là áp lực rất lớn từ các khoản chi phí cố định. Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ tiêu tốn hơn 69 tỷ đồng. Đáng lưu ý, khoảng 46,5 tỷ đồng trong số này là tiền thuê đất của các năm trước và cả năm 2026 được hạch toán trực tiếp vào chi phí trong kỳ. Khoản tiền thuê đất này chiếm đến hai phần ba tổng chi phí quản lý, tạo ra gánh nặng đáng kể lên hiệu quả sinh lời của doanh nghiệp.

Mặc dù phải gánh vác chi phí thuê đất lớn, công ty vẫn ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế đạt 7,1 tỷ đồng, tăng gần 22% so với cùng kỳ và hoàn thành 87% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt mức 5,64 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 17%. Song hành cùng kết quả lợi nhuận dương, doanh nghiệp cũng đã thực hiện nộp 44,4 tỷ đồng tiền thuế và các khoản phải nộp cho ngân sách Nhà nước. Riêng khoản thuế nhà đất và tiền thuê đất đã nộp thực tế đạt hơn 31,9 tỷ đồng, chiếm gần 72% tổng số tiền đã nộp. Ban điều hành công ty khẳng định đang ưu tiên mọi nguồn lực tài chính để thanh toán dứt điểm các khoản tiền thuê đất còn phải nộp trong những tháng cuối năm.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, bắt đầu hoạt động tự chủ hoàn toàn về tài chính và không nhận hỗ trợ từ ngân sách kể từ năm 2015. Doanh nghiệp được giao chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trước thuế và nộp ngân sách bình quân từ 8% mỗi năm trở lên. Thời gian gần đây, công ty cũng đẩy mạnh các hoạt động cộng đồng khi trao tặng 10.000 vé vào cổng và dịch vụ trò chơi cho người thân của các lực lượng vũ trang, bệnh nhi ung thư, trẻ em mồ côi và người khuyết tật.