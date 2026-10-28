Thảo Cầm Viên Sài Gòn đón 3 capybara con đầu tiên ra đời, tên nghe đã thấy ngọt ngào

Tóm tắt chung: Thảo Cầm Viên Sài Gòn chào đón 3 capybara con có tên Anh, Yêu và Em, là con của capybara mẹ Cát thuộc nhóm Phú - Quý - Cát - Tường.

Ba cá thể chào đời vào rạng sáng 19/10, sau vài giờ sinh đã có thể tự di chuyển. Trong khi Yêu thường lẽo đẽo theo mẹ thì Anh và Em hay quấn quýt, nghịch ngợm cùng nhau.

Để bảo đảm sức khỏe cho các con non, khu vực vườn thú thân thiện tạm ngưng đón khách, nhưng du khách vẫn có thể quan sát chúng từ bên ngoài.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn vừa có thêm 3 thành viên mới trong gia đình capybara với những cái tên Anh, Yêu và Em. Thông báo được đơn vị chia sẻ bằng giọng điệu hài hước, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu động vật.

Thảo Cầm Viên thông báo sự ra đời của 3 em capybara con.

Theo thông tin từ Thảo Cầm Viên Sài Gòn, 3 capybara con là con của cá thể Cát, một thành viên trong nhóm Phú - Quý - Cát - Tường được đưa về vườn thú từ tháng 12/2024. Điều khiến màn ra mắt của Anh, Yêu và Em trở nên đặc biệt là cách Thảo Cầm Viên giới thiệu từng thành viên. Đơn vị hài hước cho biết việc phân biệt 3 bé qua ngoại hình không hề đơn giản. Tuy nhiên, nếu bắt gặp bé nào cứ bám theo mẹ thì nhiều khả năng đó chính là Yêu. Trong khi ấy, Anh và Em thường đi cùng nhau, dường như không chỉ để chơi đùa mà còn tiện... "oánh", "cạp" nhau mỗi khi có cơ hội.

Trước đó, nhóm Phú - Quý - Cát - Tường cũng từng thu hút sự quan tâm nhờ thân hình tròn trịa, đôi mắt lim dim và dáng đi thong thả đặc trưng. Với sự xuất hiện của Anh - Yêu - Em, gia đình capybara tại đây tiếp tục có thêm những gương mặt mới, hứa hẹn trở thành tâm điểm chú ý của du khách trong thời gian tới.

Theo thông tin được Thảo Cầm Viên Sài Gòn công bố ngày 25/10, capybara mẹ Cát bắt đầu sinh con vào khoảng 3h10 ngày 19/10. Qua hệ thống camera theo dõi, nhân viên xác định thời điểm con non đầu tiên chào đời và tiếp tục quan sát tình hình của mẹ con trong những giờ sau đó.

Trước ngày sinh, đội ngũ chăm sóc đã nhận thấy nhiều dấu hiệu cho thấy Cát đang mang thai. Bụng của cá thể này lớn dần, dáng đi trở nên nặng nề hơn bình thường. Đặc biệt, trong khoảng một tuần trước khi sinh, bầu sữa tăng kích thước rõ rệt, phần bụng cũng xệ xuống nhiều hơn.

Capybara có thời gian mang thai trung bình khoảng 150 ngày, tương đương 5 tháng. Mỗi lứa, con cái thường sinh từ 2 đến 8 con. Vì vậy, việc Cát sinh ba con được xem là tin vui đối với đội ngũ chăm sóc. Một đặc điểm đáng chú ý của loài vật này là capybara con đã có lông và răng hàm khi chào đời, trong khi răng cửa tiếp tục phát triển sau đó. Chỉ vài giờ sau sinh, chúng đã có thể tự di chuyển. Dù vậy, sữa mẹ vẫn đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của con non trong những tháng đầu đời.