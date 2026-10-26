Tháo biển số chạy 84 km/h, cả lái xe và chủ xe nhận cái kết đắt giá

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Bắc Ninh, một nam thanh niên 17 tuổi bị phát hiện điều khiển xe mô tô không gắn biển số, chạy với tốc độ 84 km/h trong khu vực giới hạn 50 km/h. Không chỉ người điều khiển, chủ phương tiện cũng bị lập biên bản xử lý do liên quan đến các vi phạm.

Cụ thể, hồi 15h26 ngày 23/10/2026, tại Km 100+950 Quốc lộ 1A, thiết bị đo tốc độ của Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh ghi nhận một xe mô tô không gắn biển số lưu thông với tốc độ 84 km/h, trong khi tốc độ tối đa cho phép tại khu vực là 50 km/h.

Sau khi phát hiện vi phạm, tổ công tác làm nhiệm vụ trên tuyến được thông báo và tổ chức dừng phương tiện để kiểm tra.

Người điều khiển xe được xác định là Đàm Văn H. (sinh năm 2009, trú tại xã Sa Lý, thành phố Bắc Ninh). Qua kiểm tra, lực lượng CSGT xác định người này vi phạm nhiều lỗi, gồm: điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định 34 km/h; xe không gắn biển số; không có gương chiếu hậu bên trái; không có chứng nhận đăng ký xe và chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi-lanh từ 50 cm³ trở lên.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm và tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, chủ phương tiện cũng bị xử lý về hành vi đưa xe cơ giới tham gia giao thông không gắn biển số và giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Tưởng tháo biển số có thể né camera, nam thanh niên 17 tuổi vẫn bị phát hiện chạy quá tốc độ, kéo theo loạt vi phạm. (Ảnh Phòng CSGT Bắc Ninh)

Vụ việc là lời cảnh báo đối với những người cố tình tháo biển số nhằm tránh bị nhận diện qua hệ thống camera giám sát. Việc không gắn biển số không giúp người điều khiển tránh được việc phát hiện vi phạm bằng thiết bị nghiệp vụ; đồng thời, chủ phương tiện cũng có thể bị xử lý nếu có hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Người tham gia giao thông cần chấp hành quy định về tốc độ, biển số và điều kiện điều khiển phương tiện, không giao xe cho người chưa đủ điều kiện nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và những người đi đường.