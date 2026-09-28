Tháo biển khoảng cách, cầu Nhật Tân vẫn ùn tắc

Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết khoảng 8h ngày 28/9, khu vực đường dẫn lên cầu Nhật Tân theo hướng từ Võ Chí Công đi sân bay Nội Bài xảy ra ùn tắc. Hàng dài ô tô nối nhau di chuyển chậm trước khi lên cầu.

Đáng chú ý, tại khu vực làn đường dành cho ô tô trên đường Võ Chí Công, phương tiện xếp thành khoảng 3 hàng, tốc độ di chuyển chậm.

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện tại đường dẫn lên cầu từ phía An Dương Vương. Ba hàng ô tô nối nhau, di chuyển chậm qua khu vực đầu cầu.

Trên cầu Nhật Tân, các phương tiện vẫn duy trì tốc độ thấp, di chuyển thành hàng theo hướng sân bay Nội Bài.

Ở chiều ngược lại, hướng từ cầu Nhật Tân vào trung tâm thành phố, phương tiện cũng ùn tắc ngay từ khu vực đường dẫn lên cầu.

Anh Nguyễn Hưởng, trú tại phường Tây Hồ, cho biết hằng ngày anh đều di chuyển qua cầu Nhật Tân sang Đông Anh để làm việc. Theo anh, từ tuần trước, khi phương án tổ chức giữ khoảng cách được triển khai, giao thông trên cầu có phần ùn tắc hơn so với những ngày bình thường.

“Những ngày thực hiện giữ khoảng cách, tôi thấy ô tô đi chậm và ùn tắc hơn so với trước. Sau khi tháo biển, xe máy di chuyển có vẻ thuận lợi hơn, trong khi ô tô vẫn ùn tắc”, anh Hưởng chia sẻ.

Trước đó, từ ngày 27/9, Hà Nội bắt đầu thí điểm tổ chức phương tiện giữ khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân. Các biển báo khoảng cách được lắp đặt trên cầu nhằm tăng khoảng cách giữa các phương tiện, hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm liên hoàn.

Tuy nhiên, sau ngày đầu thí điểm, Sở Xây dựng Hà Nội đã tiến hành tháo các biển báo khoảng cách để tránh việc người dân hiểu rằng cơ quan chức năng căn cứ vào các biển này để xử phạt.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng, tình trạng ùn tắc trên cầu Nhật Tân xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, việc hạn chế một số phương tiện lưu thông qua cầu Thăng Long để phục vụ thi công dự án trạm cân khiến lượng phương tiện dồn về cầu Nhật Tân tăng cao.

Bên cạnh đó, người tham gia giao thông cũng đang trong quá trình làm quen với việc nhận biết khoảng cách theo vạch sơn mới được bố trí trên mặt cầu.

Diễn biến sáng 28/9 cho thấy, dù biển báo khoảng cách đã được tháo, tình trạng ùn tắc tại cầu Nhật Tân vẫn xảy ra, cho thấy áp lực giao thông trên tuyến không chỉ liên quan đến việc tổ chức khoảng cách giữa các phương tiện mà còn chịu tác động từ lưu lượng xe và các sự cố phát sinh trên đường.