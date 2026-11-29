Trưa 29/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Thuận Đoàn, Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa (đại diện liên danh bảo trì tuyến), cho biết lực lượng chức năng đã tháo biển hạn chế tốc độ 50km/h trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, đoạn qua xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa. Biển giới hạn tốc độ 70km/h tại khu vực này vẫn được giữ nguyên.

Biển hạn chế tốc độ 50km/h trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang đã được tháo dỡ, chỉ còn biển giới hạn tốc độ 70km/h được giữ. Ảnh: Xuân Ngọc

Trước đó, người tham gia giao thông phản ánh tại km1389, hướng Nam - Bắc, gần khu vực thi công trạm dừng nghỉ đoạn qua xã Tân Định xuất hiện hai biển hạn chế tốc độ 70km/h và 50km/h cách nhau chỉ khoảng 10m.

Các tài xế thường xuyên lưu thông trên cao tốc lo ngại khoảng cách quá gần giữa hai biển báo khiến họ không đủ thời gian giảm tốc từ 90km/h xuống 70km/h rồi tiếp tục xuống 50km/h, dẫn đến nguy cơ bị xử phạt.

Theo ông Đoàn, sau khi tiếp nhận phản ánh, hôm 26/11, đơn vị bảo trì đường bộ phối hợp với Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT, Bộ Công an) và Văn phòng Quản lý đường bộ III.2 (Khu Quản lý đường bộ III, Cục Đường bộ Việt Nam) kiểm tra thực tế tại hiện trường.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định biển 50km/h được lắp đặt tạm thời để phục vụ thi công. Tuy nhiên, sau khi nút giao với trạm dừng nghỉ được đưa vào sử dụng, biển báo này chưa được tháo dỡ. Trưa 26/11, lực lượng chức năng đã tháo biển 50km/h, đồng thời yêu cầu nhà thầu thu dọn các cọc tiêu, dây giăng tạm không còn tác dụng.

Liên quan sự việc, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thông tin, việc tài xế chạy sai tốc độ theo biển báo bố trí bất hợp lý tại vị trí này không xuất phát từ lỗi của người điều khiển phương tiện. Do đó, lực lượng chức năng sẽ không xử phạt các trường hợp liên quan.

Văn phòng Quản lý đường bộ III.2 cũng đang phối hợp với Đội 6 rà soát hệ thống biển báo, chỉ dẫn trên các tuyến cao tốc Bắc - Nam và quốc lộ thuộc phạm vi quản lý nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những vị trí bố trí biển chưa phù hợp.