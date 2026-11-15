Thanh Xương vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam

Dự ngày hội có Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, một số sở, ngành và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng và đại biểu dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố Thanh Xương, phường Mường Thanh.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại khu dân cư trong năm 2026.

Tổ dân phố Thanh Xương thành lập trên cơ sở sáp nhập Đội 7, Đội 11, thôn Thanh Đông và bản Noong Nhai 2. Hiện tổ dân phố có 294 hộ với 1.295 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc cùng sinh sống, trong đó chủ yếu là dân tộc Thái và dân tộc Kinh. Thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận đã phối hợp với Chi bộ, Ban lãnh đạo tổ dân phố và các chi hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do Mặt trận phát động. Công tác tuyên truyền được triển khai linh hoạt thông qua hệ thống truyền thanh, nhóm zalo, các cuộc họp và sinh hoạt đoàn thể, góp phần tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư.

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân tổ dân phố Thanh Xương dự ngày hội.

Trong phát triển kinh tế, nhân dân phát huy tinh thần cần cù, sáng tạo, chủ động phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh doanh dịch vụ, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đến nay, tổ dân phố không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, thực hiện nếp sống văn minh được triển khai hiệu quả. 100% số hộ đăng ký gia đình văn hóa; qua bình xét năm 2026 có 290/294 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 98,64%.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng tặng quà chúc mừng Nhân dân tổ dân phố Thanh Xương.

Nhân dân tích cực tham gia xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh; thực hiện quy ước của tổ dân phố, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp; duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chăm lo giáo dục, y tế và an sinh xã hội. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, phát huy dân chủ, tham gia giám sát và phản biện xã hội được quan tâm thực hiện. Trong năm, tổ dân phố đã vận động 5 triệu đồng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, 9,2 triệu đồng Quỹ Vì người nghèo và 5,5 triệu đồng Quỹ chăm sóc người cao tuổi.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu chung vui với Nhân dân tổ dân phố Thanh Xương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng ghi nhận, biểu dương những kết quả tổ dân phố đạt được trong thời gian qua, nhất là tinh thần đoàn kết, chủ động phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư.

Nhấn mạnh ý nghĩa của việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tổ dân phố Thanh Xương tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất và cuộc sống; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận, khuyến khích Nhân dân tích cực tham gia các công việc chung của khu dân cư. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; chủ động ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát huy hiệu quả máy móc, phương tiện trong sản xuất; tăng cường liên kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, quan tâm giúp đỡ các hộ còn khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Đồng thời gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn minh; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh đường phố, nhà ở và không gian sinh hoạt chung; bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng cộng đồng dân cư an toàn, lành mạnh.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường Mường Thanh tiếp tục quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mường Thanh tặng quà chúc mừng Tổ dân phố Thanh Xương.

Ban Công tác mặt trận tổ dân phố Thanh Xương trao quà cho các hộ có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2026.

Nhân dịp này, tổ dân phố Thanh Xương đã trao quà cho các hộ có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2026.