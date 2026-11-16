'Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn': Từ tinh hoa đạo học đến khát vọng vươn mình của thế hệ trẻ

Chương trình "Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn" - hoạt động khép lại tuần cao điểm kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam vừa diễn ra tại Vườn Giám, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Đây cũng là hoạt động thứ 63 trong chuỗi chương trình do Thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Trung tâm thực hiện từ đầu năm 2026.

Chương trình do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, MUSE ART phối hợp thực hiện, Tổng đạo diễn chương trình Phạm Hoàng Giang.

Ông Lê Xuân Kiêu – Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Ảnh: BTC

TS. Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cho biết, "Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn" được chọn là chương trình khép lại chuỗi sự kiện với mong muốn gửi gắm niềm tin và trách nhiệm tiếp nối di sản tới thế hệ trẻ: "950 năm là một dấu mốc lịch sử, nhưng mạch nguồn đạo học, dòng chảy của di sản vẫn tiếp tục. Những người trẻ - các bạn học sinh, sinh viên đang ngồi đây và ở trên cả nước - chính là những người sẽ thực hiện sứ mệnh đó để tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của cha ông chúng ta, giữ gìn văn hóa dân tộc, giữ gìn cho đất nước luôn bình yên, tươi đẹp và phát triển sánh vai cùng các nước trên thế giới như lời Bác Hồ đã dạy", TS. Lê Xuân Kiêu nhấn mạnh.

TS. Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát biểu tại chương trình. Ảnh: BTC

"Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn" diễn ra tại sân khấu chính Nhà Bát Giác, trong khuôn viên Vườn Giám thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Giữa vẻ cổ kính, trầm mặc của di tích, Nhà Bát Giác hiện lên lung linh, huyền ảo trong ánh sáng sân khấu, tạo nên sự giao hòa thú vị giữa không gian di sản và nghệ thuật đương đại.

Với Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang, với sự đồng hành của Giám đốc âm nhạc Phạm Việt Tuân, Tổng biên đạo Hải Trường…, chương trình mang đến một sắc màu trẻ trung, sôi động và giàu năng lượng. Bằng cách kết hợp âm nhạc, nghệ thuật trình diễn cùng các hoạt động giao lưu, tương tác, chương trình mở ra cách tiếp cận gần gũi, giàu cảm xúc đối với di sản.

Ca khúc khai mạc Chương trình “Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn”. Ảnh: BTC

Không lựa chọn lối kể chuyện lịch sử đơn thuần, chương trình lấy học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ làm chủ thể, đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với công chúng bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Ở đó, quá khứ không chỉ được nhắc nhớ bằng niềm tự hào, mà còn trở thành điểm tựa để người trẻ suy ngẫm về hành trình trưởng thành, trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và đất nước.

5 giá trị làm nên hành trình trưởng thành

Được kết cấu thành 5 chương Tâm - Tài - Trí - Đức - Vinh quang, chương trình "Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn" tựa như một hành trình đánh thức những phẩm chất đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ – nơi truyền thống được tiếp nối và tương lai được kiến tạo.

Một trong những điểm đáng chú ý của "Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn" là cách kết hợp âm nhạc, nghệ thuật trình diễn với các hoạt động giao lưu, tương tác. Sự đan xen giữa chất liệu truyền thống và âm hưởng đương đại, giữa dàn dựng sân khấu và bán thực cảnh góp phần tạo nên một không gian nghệ thuật đa sắc màu, phù hợp với đối tượng khán giả trẻ.

Theo BTC, mở đầu với chương I: Tâm - Nhịp đập yêu thương, chương trình đưa khán giả trở về với những tình cảm gần gũi, thiêng liêng nhất trong cuộc sống: tình yêu gia đình, lòng biết ơn thầy cô, tình bạn và tình yêu quê hương, đất nước. Ảnh: BTC

Sự tham gia của những nghệ sĩ trẻ như Ngô Lan Hương, Đỗ Hoàng Hiệp, PiaLinh, Đức Trung JUNDI, Cao Phú Quý, RAMC, Khánh My, nhóm AGIRLS cùng các nghệ sĩ, diễn viên múa mang đến nhiều màu sắc biểu diễn khác nhau. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các vận động viên Kata đồng đội nữ (môn Karate) của Việt Nam gồm Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên cũng tạo nên sự kết nối thú vị giữa nghệ thuật, thể thao và giáo dục.

Tiết mục "Đi giữa trời rực rỡ” qua phần thể hiện của ca sĩ Ngô Lan Hương và đoàn múa HT. Ảnh: BTC

Tiết mục “Thư pháp - Tiếng Việt” (Nguyễn Duy Hùng - Hoài An), qua phần biểu diễn của JUNDI, Khánh My và đoàn múa HT. Ảnh: BTC

Chương trình không đặt người trẻ ở vị trí những khán giả thụ động tiếp nhận các thông điệp về lịch sử và truyền thống, các bạn trẻ được khuyến khích trở thành một phần của hành trình khám phá di sản thông qua những câu chuyện truyền cảm hứng, các thử thách kiến thức và hoạt động tương tác trực tiếp. Đó là cách để những giá trị tưởng chừng xa xôi của một nền đạo học gần một thiên niên kỷ được chuyển tải bằng ngôn ngữ của hôm nay, để truyền thống không chỉ được gìn giữ trong ký ức mà còn hiện diện sống động trong suy nghĩ và hành động của thế hệ kế tiếp.

Ca khúc “Cầu được ước thấy” do RAMC biểu diễn gửi gắm thông điệp về lòng nhân ái, sự tử tế, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Ảnh: BTC

Xen giữa các tiết mục là phần giao lưu 10 câu hỏi tìm hiểu về Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: BTC

Xen giữa các tiết mục là phần giao lưu 10 câu hỏi tìm hiểu về Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: BTC

Viết tiếp mạch nguồn bằng hành động của tuổi trẻ hôm nay

950 năm là một hành trình dài, đủ để chứng kiến biết bao đổi thay của lịch sử, xã hội và đất nước. Nhưng có những giá trị vẫn bền bỉ ở lại: khát vọng học hỏi, tinh thần trọng tri thức, sự coi trọng nhân cách và niềm tin vào sức mạnh của con người. Đặt trong dấu mốc đặc biệt ấy, "Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn" không đơn thuần là một chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, sâu xa hơn, đây là lời nhắn gửi đến thế hệ trẻ về trách nhiệm kế thừa và phát huy di sản mà cha ông đã dày công gây dựng.

Với phần biểu diễn “Chạm vào vinh quang”, khán giả ấn tượng và xúc động khi được thưởng thức phần giao thoa kết hợp giữa nghệ thuật và võ thuật hấp dẫn trên sân khấu. Phần võ thuật do nhóm vận động viên nội dung Kata đồng đội nữ (môn Karate) của Việt Nam gồm 3 cô gái vàng: Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên trình diễn. Ảnh: BTC

Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang cho biết, chương trình được thực hiện với thông điệp di sản không chỉ được tiếp nối bằng việc nhắc nhớ những trang sử vàng hay tự hào về những thành tựu của quá khứ. Di sản còn được viết tiếp qua từng trang sách được mở ra, từng ý tưởng sáng tạo được hiện thực hóa, từng tài năng được bồi đắp và từng hành động tử tế được lan tỏa trong cuộc sống. Nếu 950 năm trước, Quốc Tử Giám khơi mở một hành trình lớn của nền giáo dục và đạo học dân tộc, thì hôm nay, mỗi người trẻ đều có thể góp thêm một nét bút vào hành trình ấy bằng tri thức, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của mình.

Kết thúc chương trình là ca khúc “Việt Nam kiêu hãnh” với sự góp mặt của PiaLinh, JUNDI, Khánh My, Cao Phú Quý, nhóm AGIRLS tạo nên điểm hội tụ của tinh thần tuổi trẻ và niềm tự hào dân tộc. Ảnh: BTC

Khép lại hành trình 10 ngày nhiều ý nghĩa, "Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn" như một lời gửi gắm đầy tin tưởng vào thế hệ tương lai. Từ những giá trị được hun đúc qua 950 năm lịch sử, mạch nguồn đạo học Việt Nam sẽ tiếp tục được trao truyền, bồi đắp và lan tỏa bằng tri thức, nhân cách, tài năng và khát vọng cống hiến của những người trẻ hôm nay. Những hoạt động kỷ niệm không chỉ góp phần tôn vinh một di sản giáo dục đặc biệt của dân tộc, mà còn khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ và trách nhiệm tiếp nối truyền thống trong mỗi người Việt Nam, để những giá trị tinh hoa của đạo học mãi ngân vang trong dòng chảy của thời đại.