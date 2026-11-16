'Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn' khép lại chuỗi sự kiện kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám

Chương trình do UBND TP Hà Nội chỉ đạo; Sở VHTTDL Hà Nội chủ trì, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám và MUSE ART phối hợp thực hiện. Tổng đạo diễn chương trình là Phạm Hoàng Giang.

Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, “Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn” là hoạt động khép lại tuần cao điểm kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, đồng thời là hoạt động thứ 63 trong chuỗi chương trình do TP Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Trung tâm thực hiện từ đầu năm 2026.

Chuỗi hoạt động được tổ chức với nhiều hình thức như hội thảo khoa học, trưng bày, triển lãm, trải nghiệm di sản và các chương trình văn hóa nghệ thuật; không chỉ diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám mà còn được triển khai ở nhiều địa phương trong nước và một số quốc gia như Pháp, Nga, Đức... Qua đó, những giá trị của Quốc Tử Giám, tinh thần hiếu học, truyền thống tôn sư trọng đạo và trọng dụng nhân tài được lan tỏa rộng rãi.

Điểm nhấn của hành trình là Lễ kỷ niệm cấp quốc gia “950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam” với chủ đề “Tinh hoa đạo học”, diễn ra tối 13.11 tại sân Thái Học, với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đông đảo đại biểu.

Lễ kỷ niệm là dịp nhìn lại chặng đường lịch sử 950 năm, tôn vinh những giá trị tiêu biểu của nền Quốc học Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò nền tảng của giáo dục, tri thức và nhân tài trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Lý giải việc lựa chọn “Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn” làm chương trình khép lại chuỗi sự kiện, Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu nhấn mạnh mong muốn gửi gắm niềm tin và trách nhiệm tiếp nối di sản tới thế hệ trẻ. Ông chia sẻ: “950 năm là một dấu mốc lịch sử, nhưng mạch nguồn đạo học, dòng chảy của di sản vẫn tiếp tục.

Những người trẻ - các bạn học sinh, sinh viên đang ngồi đây và ở trên cả nước - chính là những người sẽ thực hiện sứ mệnh đó để tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của cha ông chúng ta, giữ gìn văn hóa dân tộc, giữ gìn cho đất nước luôn bình yên, tươi đẹp và phát triển sánh vai cùng các nước trên thế giới như lời Bác Hồ đã dạy”.

BTC sự kiện

Diễn ra tại sân khấu chính Nhà Bát Giác, trong không gian cổ kính của Vườn Giám, chương trình tạo nên sự giao hòa giữa di sản và nghệ thuật đương đại. Dưới sự dàn dựng của Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang, với sự đồng hành của Giám đốc âm nhạc Phạm Việt Tuân, Tổng biên đạo Hải Trường, chương trình kết hợp âm nhạc, nghệ thuật trình diễn và các hoạt động giao lưu, tương tác, mang đến một diện mạo trẻ trung, giàu năng lượng.

Không lựa chọn lối kể chuyện lịch sử đơn thuần, chương trình lấy học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ làm chủ thể, chuyển tải những giá trị truyền thống bằng ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi. Quá khứ không chỉ được nhắc nhớ bằng niềm tự hào mà còn trở thành điểm tựa để người trẻ suy ngẫm về hành trình trưởng thành, trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và đất nước.

Chương trình được kết cấu 5 chương với những tiết mục đặc sắc

Được kết cấu thành 5 chương Tâm - Tài - Trí - Đức - Vinh quang, chương trình mở ra hành trình khám phá những phẩm chất cần có của thế hệ trẻ trong việc tiếp nối truyền thống và kiến tạo tương lai.

Chương I: Tâm - Nhịp đập yêu thương đưa khán giả trở về với những tình cảm gần gũi, thiêng liêng như tình yêu gia đình, lòng biết ơn thầy cô, tình bạn và tình yêu quê hương, đất nước. Qua các ca khúc “Cảm ơn nhà” (Hứa Kim Tuyền) do JUNDI biểu diễn, “Người gieo mầm xanh” (Hứa Kim Tuyền - Lưu Hà An) và “Hành trình của lá” (Minh Cà Ri) qua giọng hát PiaLinh, thông điệp về tình yêu thương và lòng biết ơn được chuyển tải bằng âm nhạc trẻ trung, giàu cảm xúc.

Từ chữ Tâm, chương trình tiếp tục với chương II: Tài - Bản lĩnh tỏa sáng. Các tiết mục “Gửi tương lai một lời chào” do Cao Phú Quý cùng nhóm AGIRLS thể hiện và “Tỏa sáng” qua phần trình diễn của AGIRLS mang đến sắc màu tươi trẻ, thể hiện tinh thần chủ động, tự tin, khát vọng chinh phục những mục tiêu mới của thế hệ trẻ.

Ở chương III: Trí - Khai mở bứt phá, tinh thần trọng tri thức của nền đạo học Việt Nam được tiếp nối thông qua những thông điệp về tư duy sáng tạo, khả năng học hỏi và khát vọng khám phá.

Tiết mục “Nét chữ khai minh”, với ca khúc “Thư pháp - Tiếng Việt” (Nguyễn Duy Hùng - Hoài An), do JUNDI, Khánh My và đoàn múa HT biểu diễn, kết hợp chất liệu nghệ thuật truyền thống với hơi thở đương đại. Hình tượng con chữ trở thành biểu tượng của tri thức, hành trình khai mở trí tuệ và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Các tiết mục tại chương trình

Đặc biệt, hoạt động giao lưu “Thử thách trí tuệ” tạo cơ hội để khán giả trực tiếp trả lời những câu hỏi về Văn Miếu - Quốc Tử Giám, lịch sử, văn hóa và các giá trị đặc trưng của Thủ đô. Qua đó, người trẻ không chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều mà còn chủ động khám phá di sản bằng trải nghiệm và sự tương tác.

Nếu tài năng và trí tuệ giúp con người vươn lên thì nhân cách chính là nền tảng để hành trình ấy không chệch hướng. Chương IV: Đức - Bản nguyên vững chắc mang đến những khoảng lắng với các ca khúc “Cảm ơn cảm ơn” (Ngô Lan Hương) và “Cầu được ước thấy” (RAMC). Thông qua các tiết mục, chương trình đề cao lòng nhân ái, sự tử tế, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Thông điệp được gửi gắm là học không chỉ để thành tài mà còn để làm người, sống có ích và đóng góp cho xã hội. Đức không phải điều gì xa vời mà bắt đầu từ sự trung thực, cách ứng xử có văn hóa, sự tôn trọng người khác và những hành động tốt đẹp trong đời sống thường ngày.

Tiết mục "Luyện tài"

Khép lại hành trình là chương V: Vinh quang: nơi Tâm, Tài, Trí, Đức cùng hội tụ, tạo nên sức mạnh của một thế hệ trẻ giàu tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm. Không khí chương trình trở nên sôi động với các ca khúc “Đi giữa trời rực rỡ”, “Khởi lên” qua phần thể hiện của Ngô Lan Hương và đoàn múa HT; “Bước đi không dừng lại” (Dương Cầm) và mashup “Đường đến ngày vinh quang - Chạm vào vinh quang” do Đỗ Hoàng Hiệp biểu diễn.

Một điểm nhấn đáng chú ý là màn kết hợp giữa nghệ thuật và võ thuật trong tiết mục “Chạm vào vinh quang”, với sự tham gia của ba vận động viên Kata đồng đội nữ môn Karate: Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên. Những động tác mạnh mẽ, dứt khoát cùng sự phối hợp ăn ý của ba vận động viên đã tạo nên màn trình diễn giàu sức hút, đồng thời khắc họa hành trình chinh phục thành tích bằng sự kiên trì, kỷ luật và nỗ lực bền bỉ.

Phần giao lưu với ba vận động viên mang đến cho khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ, góc nhìn sinh động về hành trình vượt qua giới hạn bản thân. Những chia sẻ chân thành về quá trình tập luyện và thử thách phía sau mỗi thành tích đã truyền đi thông điệp: thành công không phải món quà có sẵn mà được tạo nên từ ý chí, sự bền bỉ và nỗ lực mỗi ngày.

Các tiết mục đặc sắc trong chương trình

Chương trình khép lại với ca khúc “Việt Nam kiêu hãnh”, có sự góp mặt của PiaLinh, JUNDI, Khánh My, Cao Phú Quý và nhóm AGIRLS. Từ những ước mơ, nỗ lực cá nhân, tiết mục hướng người trẻ đến khát vọng chung là đóng góp sức mình cho sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

Một trong những điểm đáng chú ý của “Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn” là cách kết hợp âm nhạc, nghệ thuật trình diễn với giao lưu, tương tác. Sự đan xen giữa chất liệu truyền thống và âm hưởng đương đại, giữa dàn dựng sân khấu và bán thực cảnh tạo nên không gian nghệ thuật đa sắc màu, phù hợp với đối tượng khán giả trẻ.

Sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ như Ngô Lan Hương, Đỗ Hoàng Hiệp, PiaLinh, JUNDI, Cao Phú Quý, RAMC, Khánh My, nhóm AGIRLS cùng các nghệ sĩ, diễn viên múa và vận động viên Kata đã tạo nên sự kết nối giữa nghệ thuật, thể thao và giáo dục.

Quan trọng hơn, người trẻ không chỉ đứng ở vị trí khán giả tiếp nhận những thông điệp về lịch sử và truyền thống mà còn được khuyến khích trở thành một phần của hành trình khám phá di sản. Những câu chuyện truyền cảm hứng, thử thách kiến thức và hoạt động tương tác trực tiếp góp phần đưa các giá trị của nền đạo học gần một thiên niên kỷ đến với thế hệ hôm nay bằng ngôn ngữ mới.

BTC sự kiện chụp ảnh lưu niệm

950 năm là một hành trình dài, chứng kiến nhiều đổi thay của lịch sử, xã hội và đất nước. Nhưng những giá trị như khát vọng học hỏi, tinh thần trọng tri thức, sự coi trọng nhân cách và niềm tin vào sức mạnh con người vẫn bền bỉ được gìn giữ. Vì vậy, “Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn” không đơn thuần là chương trình nghệ thuật chào mừng dấu mốc 950 năm Quốc Tử Giám, mà còn là lời nhắn gửi về trách nhiệm kế thừa và phát huy di sản của thế hệ trẻ.

Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang cho biết, chương trình được thực hiện với thông điệp: di sản không chỉ được tiếp nối bằng việc nhắc nhớ những trang sử vàng hay tự hào về thành tựu quá khứ. Di sản còn được viết tiếp qua từng trang sách được mở ra, từng ý tưởng sáng tạo được hiện thực hóa, từng tài năng được bồi đắp và từng hành động tử tế được lan tỏa trong cuộc sống.

Nếu 950 năm trước, Quốc Tử Giám khơi mở một hành trình lớn của nền giáo dục và đạo học dân tộc, thì hôm nay, mỗi người trẻ đều có thể góp thêm một nét bút vào hành trình ấy bằng tri thức, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của mình.