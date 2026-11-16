'Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn' khép lại chuỗi sự kiện đặc biệt kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám

Tiết mục "Gửi tương lai một lời chào". (Ảnh: Ban tổ chức)

Chương trình do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám, MUSE ART phối hợp thực hiện, Tổng đạo diễn chương trình là Phạm Hoàng Giang.

Phát biểu mở đầu chương trình, Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám cho biết, chương trình “Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn” được lựa chọn là hoạt động khép lại tuần cao điểm kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám-Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam. Đây cũng là hoạt động thứ 63 trong chuỗi chương trình do Thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Trung tâm thực hiện từ đầu năm 2026.

Ban tổ chức chương trình.

Lý giải việc lựa chọn “Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn” làm chương trình khép lại chuỗi sự kiện, Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu nhấn mạnh mong muốn gửi gắm niềm tin và trách nhiệm tiếp nối di sản tới thế hệ trẻ: “950 năm là một dấu mốc lịch sử, nhưng mạch nguồn đạo học, dòng chảy của di sản vẫn tiếp tục. Những người trẻ - các bạn học sinh, sinh viên đang ngồi đây và ở trên cả nước - chính là những người sẽ thực hiện sứ mệnh đó để tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của cha ông chúng ta, giữ gìn văn hóa dân tộc, giữ gìn cho đất nước luôn bình yên, tươi đẹp và phát triển sánh vai cùng các nước trên thế giới như lời Bác Hồ đã dạy”.

“Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn” diễn ra tại sân khấu chính Nhà Bát Giác, trong khuôn viên Vườn Giám thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Dưới bàn tay dàn dựng của Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang, với sự đồng hành của Giám đốc âm nhạc Phạm Việt Tuân, Tổng biên đạo Hải Trường… chương trình mang đến một sắc màu trẻ trung, sôi động và giàu năng lượng. Bằng cách kết hợp âm nhạc, nghệ thuật trình diễn cùng các hoạt động giao lưu, tương tác, chương trình mở ra cách tiếp cận gần gũi, giàu cảm xúc đối với di sản.

Không lựa chọn lối kể chuyện lịch sử đơn thuần, chương trình lấy học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ làm chủ thể, đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với công chúng bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Được kết cấu thành 5 chương “Tâm”-“Tài”-“Trí”-“Đức”-“Vinh quang”, chương trình “Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn” như một hành trình khám phá những phẩm chất cần có của thế hệ trẻ trên con đường tiếp nối truyền thống và kiến tạo tương lai.

Mở đầu với chương I: Tâm - Nhịp đập yêu thương, chương trình đưa khán giả trở về với những tình cảm gần gũi, thiêng liêng nhất trong cuộc sống: tình yêu gia đình, lòng biết ơn thầy cô, tình bạn và tình yêu quê hương, đất nước.

Ca sĩ PiaLinh.

Qua các ca khúc “Cảm ơn nhà” (Hứa Kim Tuyền) do JUNDI biểu diễn, “Người gieo mầm xanh” (Hứa Kim Tuyền-Lưu Hà An) và “Hành trình của lá” (Minh Cà Ri) qua giọng hát PiaLinh, những thông điệp về tình yêu thương và lòng biết ơn được chuyển tải bằng âm nhạc trẻ trung, giàu cảm xúc.

Từ chữ Tâm, hành trình tiếp tục được mở rộng với chương II: Tài - Bản lĩnh tỏa sáng. Ca khúc “Gửi tương lai một lời chào” do Cao Phú Quý cùng nhóm AGIRLS thể hiện và “Tỏa sáng” qua phần trình diễn của nhóm AGIRLS mang đến sắc màu tươi trẻ, thể hiện tinh thần chủ động, tự tin của một thế hệ không ngừng học hỏi và khát khao chinh phục những mục tiêu mới.

Chương III: Trí - Khai mở bứt phá tiếp nối tinh thần trọng tri thức của nền đạo học Việt Nam, đề cao tư duy sáng tạo, khả năng học hỏi và khát vọng khám phá.

Một trong những điểm nhấn là tiết mục “Nét chữ khai minh” với ca khúc “Thư pháp-Tiếng Việt” (Nguyễn Duy Hùng-Hoài An), qua phần biểu diễn của JUNDI, Khánh My và đoàn múa HT.

Phần giao lưu với khán giả.

Đáng chú ý, hoạt động giao lưu “Thử thách trí tuệ” tạo cơ hội để khán giả trực tiếp tham gia trả lời những câu hỏi về Văn Miếu-Quốc Tử Giám, lịch sử, văn hóa và những giá trị đặc trưng của Thủ đô Hà Nội. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều, các bạn trẻ được chủ động khám phá di sản bằng trải nghiệm và sự tương tác của chính mình. Đó cũng là tinh thần “Hậu học văn” được tiếp nối trong một diện mạo mới: học tập không ngừng, không ngại đổi mới và luôn mở rộng giới hạn hiểu biết.

Tiếp nối là chương IV: “Đức - Bản nguyên vững chắc”, mang đến một khoảnh khắc lắng đọng cần thiết trong hành trình nghệ thuật.

Qua các tiết mục “Cảm ơn cảm ơn” (Ngô Lan Hương) qua giọng hát Ngô Lan Hương và “Cầu được ước thấy” (RAMC) do RAMC biểu diễn, chương trình gửi gắm thông điệp về lòng nhân ái, sự tử tế, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp.

Khép lại hành trình là chương V: “Vinh quang” - nơi Tâm, Tài, Trí, Đức cùng hội tụ, tạo nên sức mạnh của một thế hệ trẻ giàu tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm. Không khí chương trình trở nên sôi động hơn với “Đi giữa trời rực rỡ” và “Khởi lên” qua phần thể hiện của Ngô Lan Hương và đoàn múa HT; “Bước đi không dừng lại” (Dương Cầm) và mashup “Đường đến ngày vinh quang - Chạm vào vinh quang” qua giọng hát Đỗ Hoàng Hiệp.

Phần trình diễn võ thuật của Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên.

Với phần biểu diễn “Chạm vào vinh quang”, khán giả ấn tượng và xúc động khi được thưởng thức phần giao thoa kết hợp giữa nghệ thuật và võ thuật hấp dẫn trên sân khấu. Phần võ thuật được trình diễn bởi nhóm vận động viên nội dung Kata đồng đội nữ (môn Karate) của Việt Nam gồm 3 cô gái vàng: Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên.

Đặc biệt, phần giao lưu với 3 cô gái Vàng: Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên, mang đến góc nhìn sinh động về hành trình chinh phục tài năng và những giới hạn của bản thân.

Kết thúc chương trình là ca khúc “Việt Nam kiêu hãnh” với sự góp mặt của PiaLinh, JUNDI, Khánh My, Cao Phú Quý, nhóm AGIRLS.

Một trong những điểm đáng chú ý của “Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn” là cách kết hợp âm nhạc, nghệ thuật trình diễn với các hoạt động giao lưu, tương tác. Sự đan xen giữa chất liệu truyền thống và âm hưởng đương đại, giữa dàn dựng sân khấu và bán thực cảnh góp phần tạo nên một không gian nghệ thuật đa sắc màu, phù hợp với đối tượng khán giả trẻ.

Sự tham gia của những nghệ sĩ trẻ như Ngô Lan Hương, Đỗ Hoàng Hiệp, PiaLinh, Đức Trung JUNDI, Cao Phú Quý, RAMC, Khánh My, nhóm AGIRLS cùng các nghệ sĩ, diễn viên múa mang đến nhiều màu sắc biểu diễn khác nhau. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các vận động viên Kata cũng tạo nên sự kết nối thú vị giữa nghệ thuật, thể thao và giáo dục.

Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang cho biết, chương trình được thực hiện với thông điệp di sản không chỉ được tiếp nối bằng việc nhắc nhớ những trang sử vàng hay tự hào về những thành tựu của quá khứ. Di sản còn được viết tiếp qua từng trang sách được mở ra, từng ý tưởng sáng tạo được hiện thực hóa, từng tài năng được bồi đắp và từng hành động tử tế được lan tỏa trong cuộc sống. Nếu 950 năm trước, Quốc Tử Giám khơi mở một hành trình lớn của nền giáo dục và đạo học dân tộc, thì hôm nay, mỗi người trẻ đều có thể góp thêm một nét bút vào hành trình ấy bằng tri thức, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của mình.

“Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn” cũng là chương trình khép lại chuỗi sự kiện đặc biệt kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam, diễn ra từ ngày 5 đến 15/11/2026 tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám và một số không gian văn hóa tiêu biểu của Thủ đô. Chuỗi hoạt động do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, phối hợp với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám, VietNamshow và các đơn vị liên quan thực hiện. Tổng đạo diễn chương trình Lễ kỷ niệm cấp quốc gia là đạo diễn Phạm Hoàng Giang.