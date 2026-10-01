Thanh Xuân phối hợp Viện Khoa học hình sự tháo gỡ vướng mắc tại ngõ 99 Nguyễn Tuân

Tham dự buổi làm việc, phía Bộ Công an có Thiếu tướng Nguyễn Tiến Nam, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự; các Phó Viện trưởng Đại tá Đặng Văn Đoàn, Đại tá Lê Xuân Cường, Thượng tá Lê Đức Bình; Thiếu tướng Tạ Quang Huy, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Xuân Nguyễn Huy Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tùng Lâm

Phía phường Thanh Xuân có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Huy Cường; Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Hồng Quân; Trưởng Công an phường Vũ Hải Thành và đại diện các phòng, ban chuyên môn.

Tại buổi làm việc, các đơn vị tập trung trao đổi về kết quả thực hiện thời gian qua, rà soát hồ sơ, làm rõ những vấn đề còn vướng và thống nhất các nội dung cần tiếp tục phối hợp.

Theo báo cáo của UBND phường Thanh Xuân, khu đất tại ngõ 99 Nguyễn Tuân nằm trong khuôn viên đất an ninh do Bộ Công an quản lý. Thời gian qua, Viện Khoa học hình sự và các đơn vị chức năng đã phối hợp triển khai các bước xử lý, tuyên truyền, vận động theo quy định.

UBND phường Thanh Xuân cũng đã báo cáo UBND thành phố Hà Nội, đồng thời trao đổi với các cơ quan chuyên môn để làm rõ căn cứ và hướng xử lý.

Qua trao đổi, hai bên thống nhất thành lập tổ công tác gồm đại diện phường Thanh Xuân và Viện Khoa học hình sự. Tổ công tác sẽ tiếp tục rà soát hồ sơ, làm rõ từng nội dung còn vướng, xác định phần việc của các đơn vị và thống nhất tiến độ thực hiện.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Xuân Nguyễn Huy Cường đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bám sát hồ sơ và tình hình thực tế để từng bước tháo gỡ các vấn đề còn tồn tại.

Phường Thanh Xuân sẽ tiếp tục đồng hành cùng Viện Khoa học hình sự và các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện, bảo đảm đúng quy định, đồng thời giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.