Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), hoạt động tạo không gian giao lưu gần gũi để sinh viên Việt Nam, Lào và Trung Quốc giới thiệu nét đẹp văn hóa quê hương, chia sẻ những trải nghiệm trong học tập và cuộc sống.

PGS.TS Đặng Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, phát biểu tại chương trình giao lưu văn hóa. Ảnh: Tùng Lâm

Không khí buổi giao lưu thêm sôi nổi với các tiết mục “Việt Nam kiêu hãnh”, “Hào khí Việt Nam” do đoàn viên, thanh niên phường Thanh Xuân thể hiện. Qua những thước phim giới thiệu về lịch sử địa phương và truyền thống nhà trường, sinh viên quốc tế cũng có dịp tìm hiểu vùng đất Mọc với những di tích, lễ hội lâu đời cùng nét đẹp văn hóa của Thủ đô.

Các sinh viên Lào tại chương trình giao lưu “Gắn kết văn hóa - Lan tỏa hữu nghị”. Ảnh: Tùng Lâm

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Đặng Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng nhà trường, nhấn mạnh sự khác biệt về ngôn ngữ, phong tục và tập quán không phải là rào cản mà là cơ hội để thế hệ trẻ các nước hiểu nhau hơn, biết trân trọng sự đa dạng văn hóa.

Sinh viên Trung Quốc tại chương trình giao lưu “Gắn kết văn hóa - Lan tỏa hữu nghị”.

Bà Hương đánh giá cao sự phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Xuân, coi đây là cơ sở để tăng cường gắn kết giữa nhà trường với địa phương trong các hoạt động giáo dục, văn hóa và phục vụ cộng đồng.

Gần nhau hơn từ những câu chuyện văn hóa

Một trong những điểm nhấn của chương trình là phần giới thiệu về đất nước, con người Lào bằng tiếng Việt của sinh viên Somboun Kommasith. Qua lời kể của em, đất nước Triệu Voi hiện lên với vẻ đẹp của cố đô Luang Prabang, tháp That Luổng, những món ăn truyền thống như xôi nếp, gỏi Larb cùng Tết té nước Bun Pi May và nghi thức buộc chỉ cổ tay Baci.

Sinh viên Lào Somboun Kommasith giới thiệu văn hóa quê hương tại chương trình giao lưu. Ảnh: Tùng Lâm

Không khí thêm rộn ràng khi các đại biểu, thầy cô giáo và sinh viên cùng hòa mình vào điệu múa Lăm Vông truyền thống. Những bước múa giản dị, những nụ cười thân thiện khiến buổi giao lưu trở nên gần gũi, không còn khoảng cách giữa người giới thiệu và người trải nghiệm.

Các sinh viên trình diễn điệu múa Lăm Vông truyền thống của Lào tại chương trình giao lưu. Ảnh: Tùng Lâm

Chia sẻ bên lề chương trình, Somboun cho biết em là người Lào gốc Việt, từ nhỏ đã giao tiếp bằng tiếng Việt với gia đình và thường về Việt Nam đón Tết Nguyên đán. Nhờ vậy, em sớm cảm nhận được những nét tương đồng trong phong tục, nếp sống của hai dân tộc.

“Người Việt Nam đều coi trọng lòng hiếu khách, còn người Lào cũng hiền hòa và hiếu khách như vậy”, Somboun chia sẻ. Chính sự gần gũi ấy khiến em luôn cảm thấy thân thuộc mỗi khi trở về Việt Nam.

Mang trong mình tình cảm dành cho hai quê hương, nữ sinh viên Thipmany Louangphet, người Lào gốc Việt, đang theo học tại Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt học, hào hứng kể về những ngày đầu đến Hà Nội.

Mới nhập học gần một tháng, Thipmany đang nỗ lực trau dồi tiếng Việt dưới sự hướng dẫn của thầy cô. Với em, điều thú vị không chỉ nằm ở việc học thêm từ mới mà còn ở cách phân biệt, sử dụng những từ gần nghĩa sao cho tự nhiên trong từng hoàn cảnh giao tiếp.

Ngoài giờ học, Thipmany thích khám phá ẩm thực Việt Nam. Quen với những món ăn Lào đậm vị cay, mặn, em nhận thấy nhiều món Việt có hương vị thanh nhẹ hơn. Những khác biệt trong bữa ăn hằng ngày cũng trở thành trải nghiệm thú vị, giúp nữ sinh hiểu thêm về văn hóa nơi mình đang sinh sống.

“Em rất mong muốn được hiểu thêm về lịch sử của Lào và của Việt Nam, và muốn làm một cầu nối để hai nước ngày càng gắn kết hơn, vì cả hai đều là quê hương của em”, Thipmany bày tỏ.

Với Thipmany, hành trình học tiếng Việt còn gắn với mong muốn hiểu sâu hơn về cội nguồn và có thể góp phần kết nối con người hai nước. Những chia sẻ chân thành ấy mang đến cho buổi giao lưu một góc nhìn gần gũi về tình hữu nghị qua trải nghiệm của người trẻ.

Tiếp nối phần giới thiệu văn hóa Lào, các sinh viên Trung Quốc mang đến những câu chuyện về phong tục Tết cổ truyền, nghệ thuật thưởng trà và đời sống văn hóa quê hương.

Sinh viên Trung Quốc giới thiệu nghệ thuật trà đạo truyền thống. Ảnh: Tùng Lâm

Hoạt động trải nghiệm cắt giấy thủ công thu hút nhiều người tham gia, khi các bạn sinh viên trực tiếp hướng dẫn tạo hình chữ Song Hỷ, biểu tượng của niềm vui và hạnh phúc trong văn hóa Trung Quốc.

Sinh viên Trung Quốc hướng dẫn trải nghiệm nghệ thuật cắt giấy chữ Song Hỷ. Ảnh: Tùng Lâm

Từ điệu múa Lăm Vông đến nghệ thuật cắt giấy, những nét văn hóa vốn được biết đến qua sách vở, hình ảnh trở nên sinh động hơn khi người tham dự được trực tiếp trải nghiệm và trò chuyện cùng bạn bè quốc tế.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Xuân Nguyễn Xuân Hải cùng PGS.TS Đặng Thị Thu Hương trao 26 phần quà lưu niệm cho sinh viên Lào và Trung Quốc, gửi gắm tình cảm thân thiện cùng lời chúc các em học tập tốt, có thêm nhiều kỷ niệm đẹp tại Việt Nam.

Lãnh đạo phường Thanh Xuân và nhà trường trao quà lưu niệm cho sinh viên Lào, Trung Quốc tại chương trình giao lưu. Ảnh: Tùng Lâm