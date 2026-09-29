Thanh Xuân đối thoại với nhân dân, tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở

Trong 9 tháng đầu năm 2026, phường Thanh Xuân vừa tập trung ổn định tổ chức sau sắp xếp, vừa triển khai nhiều nhiệm vụ về hạ tầng, đầu tư, cải cách hành chính và phục vụ người dân.

Đến nay, việc sắp xếp tổ dân phố đã hoàn thành, từ 89 còn 51 tổ. Hệ thống trường công lập cũng được tổ chức lại từ 20 còn 10 đầu mối nhưng vẫn duy trì toàn bộ 21 cơ sở, điểm trường, bảo đảm hoạt động dạy và học không bị gián đoạn.

Một kết quả đáng chú ý là công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2,5, đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi. Sau hơn 4 tháng triển khai, phường đã hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng, bàn giao khoảng 39.053m² mặt bằng sạch cho chủ đầu tư. Dự án cải tạo, mở rộng phố Nguyễn Tuân cũng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ tháng 7-2026.

Tiến độ đầu tư công được đẩy nhanh. Đến ngày 10-9, phường đã giải ngân hơn 1.913 tỷ đồng trong tổng kế hoạch hơn 2.132 tỷ đồng, đạt khoảng 89,74%.

Cùng với đó, khối lượng thủ tục hành chính được xử lý ở mức cao. Trong 9 tháng đầu năm, phường tiếp nhận 22.635 hồ sơ, giải quyết 22.568 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn; 67 hồ sơ còn lại đều đang trong thời hạn giải quyết.

Người dân phường Thanh Xuân trực tiếp trao đổi, phản ánh những vấn đề từ cơ sở tại hội nghị đối thoại. Ảnh: Tùng Lâm

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị dành thời gian trao đổi một số vấn đề người dân còn quan tâm. Với Dự án đường Vành đai 2,5, sau khi mặt bằng được bàn giao, trọng tâm hiện nay là bố trí tái định cư và tiếp tục hỗ trợ tạm cư cho các hộ đủ điều kiện.

Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường cho biết, 180 căn hộ tại 8 quỹ nhà đã được khảo sát, người dân đã được tổ chức đến xem thực tế. Việc bốc thăm căn hộ dự kiến thực hiện trước ngày 10-10. Đối với tái định cư bằng đất, các hộ thuộc diện này dự kiến được bố trí tại ô đất ĐM2, phường Đại Mỗ và tổ chức bốc thăm trong tháng 10.

Một số vướng mắc trong quản lý, vận hành chung cư cũng được trao đổi. Tại The Legacy, số 106 Ngụy Như Kon Tum, các nội dung liên quan đến hoàn thiện dự án, kinh phí bảo trì, diện tích sử dụng chung và cấp giấy chứng nhận đã được phường tổng hợp, báo cáo thành phố. Tại Việt Đức Complex, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, phường tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý những nội dung về quỹ bảo trì và cấp giấy chứng nhận theo thẩm quyền.

Sau sắp xếp địa bàn, nhu cầu về không gian sinh hoạt cộng đồng cũng được đặt ra rõ hơn. Hiện toàn phường có 40 nhà văn hóa tại 23/51 tổ dân phố; 28 tổ chưa có nhà văn hóa độc lập, trong đó 3 tổ chưa có địa điểm sinh hoạt ổn định. Phường đang rà soát quỹ đất, cơ sở hiện có và khả năng cải tạo, mở rộng để từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Xuân Nguyễn Huy Cường phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Tùng Lâm

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Xuân Nguyễn Huy Cường yêu cầu các đơn vị tiếp tục theo sát những nội dung người dân đã nêu. Những việc thuộc thẩm quyền cần xác định rõ hướng và thời gian xử lý; nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.