Thành viên Vingroup đứng đầu liên danh xây tổ hợp cảng biển 7,9 tỷ USD

UBND TP.HCM vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp nhận nhà đầu tư dự án Khu tổ hợp cảng Cái Mép Hạ hạ lưu, Trung tâm logistics và Khu chức năng công nghiệp, đô thị, dịch vụ, tại các phân khu số 3, 7, 8 trong Khu Thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép hạ theo quy hoạch được phê duyệt.

Theo đó, liên danh 5 nhà đầu tư gồm CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ, Công ty TNHH Kinh doanh Tổng hợp Đất Lành, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Thương mại Thanh Bình, Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp Bình Minh Mới và CTCP Hương Hải - Quảng Ngãi.

Tổ hợp rộng khoảng 2.537 ha tại phường Tân Phước và Tân Hải. Trong đó, khu bến cảng container Cái Mép Hạ hạ lưu (phân khu số 3) rộng hơn 780 ha, vốn đầu tư khoảng 153.546 tỷ đồng. Phân khu này dự kiến xây dựng 33 bến cảng đón tàu container trọng tải đến 250.000 DWT, với tổng chiều dài cầu bến khoảng 12 km. Công suất hàng hóa thông qua cảng lên đến khoảng 23,4 triệu TEUs/năm.

Trung tâm logistics Cái Mép Hạ (phân khu số 7) rộng 906 ha, vốn đầu tư khoảng 28.601 tỷ đồng, được quy hoạch hệ thống kho bãi, bãi container và hạ tầng giao thông chuyên dụng. Công suất luân chuyển khoảng 25-30 triệu TEUs/năm.

Phân khu còn lại (phân khu số 8) là khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ rộng hơn 850 ha, vốn đầu tư khoảng 22.509 tỷ đồng, gồm khu công nghiệp công nghệ cao, khu đô thị, thương mại, dịch vụ và không gian cây xanh.

Theo phương án tài chính, tổng vốn đầu tư dự án hơn 204.658 tỷ đồng, trong đó vốn góp của liên danh chiếm 15%, tương đương 30.698 tỷ đồng; 85% còn lại là vốn huy động. CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ góp 30% trong tổng vốn góp của liên danh.

Dự kiến năm 2027, dự án bồi thường giải phóng mặt bằng cho toàn bộ dự án. Hoàn thành xây dựng cơ bản và đưa công trình vào khai thác, vận hành không quá 20 năm kể từ ngày bàn giao đất, đất có mặt nước trên thực địa theo diện tích tương ứng.

Theo kế hoạch phân kỳ, khu bến cảng container Cái Mép Hạ hạ lưu sẽ hoàn thành đầu tư, đưa vào khai thác 3 bến cảng đầu tiên trước năm 2030, sau đó triển khai 30 bến còn lại trong giai đoạn đến năm 2035. Trong khi đó, Trung tâm logistics Cái Mép Hạ dự kiến triển khai xây dựng hạ tầng cơ bản và kêu gọi đầu tư thứ cấp đến năm 2030; hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động năm 2035.

Đối với Trung tâm logistics và khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ, dự kiến hoàn thành hạ tầng cơ bản và kêu gọi đầu tư thứ cấp vào năm 2030, tiến tới hoàn thiện công trình và đưa vào hoạt động toàn bộ năm 2035.

Theo UBND TP.HCM, liên danh nhà đầu tư không được chuyển nhượng dự án trong thời hạn 10 năm kể từ ngày được bàn giao đất, đất có mặt nước trên thực địa. Nhà đầu tư phải giải ngân tối thiểu 50.000 tỷ đồng trong thời hạn 10 năm đầu tiên.

CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ còn là chủ đầu tư Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, dự án có tên thương mại Vinhomes Green Paradise, với tổng vốn đầu tư khoảng 9 tỷ USD, quy mô 2.870 ha.

Ngoài dự án trên, doanh nghiệp cũng được UBND TP.HCM chấp thuận nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đoạn nối 15B và cải tạo, nâng cấp đường Rừng Sác theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Vào ngày 23/7, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 4560/QĐ-UBND về việc thành lập Khu Thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ. Trong giai đoạn 2026-2030, Khu Thương mại tự do sẽ tập trung vào các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các phân khu hiện hữu bao gồm các cảng biển, kho bãi và nhà máy trong Khu công nghiệp Cái Mép.