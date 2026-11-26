Phối cảnh dự án Hanoi Twin Towers 99, dự kiến là tòa tháp đôi cao nhất thế giới khi hoàn thành. Ảnh: Liên danh CĐT.

HĐQT CTCP Du lịch Kim Liên quyết định dừng triển khai đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu kể từ ngày 4/9, dù phương án tăng vốn này mới được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường cuối tháng 8.

Theo đó, doanh nghiệp ngừng thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký mua, nộp tiền mua cổ phần và chuyển nhượng quyền mua. Trước đó, phương án chào bán này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra vào ngày 31/8.

Giải thích về quyết định trên, Du lịch Kim Liên cho biết việc tạm dừng xuất phát từ tình hình thực tế trong quá trình triển khai các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án Hanoi Twin Towers 99. Doanh nghiệp cho rằng động thái này nhằm bảo đảm quyền lợi của toàn bộ cổ đông.

Thời điểm tổ chức lại đợt chào bán hiện chưa được xác định. HĐQT công ty sẽ xem xét triển khai vào thời điểm phù hợp, trên cơ sở cân nhắc lợi ích của công ty, cổ đông và các quy định pháp luật hiện hành. Quyết định dừng phát hành cũng sẽ được báo cáo tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Diễn biến đáng chú ý khi doanh nghiệp đang là một trong ba thành viên liên danh đề xuất nghiên cứu dự án Hanoi Twin Towers 99 với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 3,5 tỷ USD tại Hà Nội.

Hanoi Twin Towers 99 là dự án được đề xuất nghiên cứu bởi liên danh gồm CTCP Du lịch Kim Liên, CTCP Thaiholdings và CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup.

Theo hồ sơ gửi UBND TP Hà Nội hồi tháng 7, liên danh đề xuất nghiên cứu quy hoạch và lập dự án đầu tư tổ hợp tháp đôi trên khu đất gần 3,5 ha tại số 5-7 Đào Duy Anh. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3-3,5 tỷ USD.

Theo phương án được đề xuất, công trình gồm hai tòa tháp cao khoảng 568 m, mỗi tòa có 99 tầng nổi và 6 tầng hầm. Tổng diện tích sàn xây dựng, không bao gồm tầng hầm, ước tính khoảng 880.000 m2.

Nếu được cơ quan chức năng chấp thuận và triển khai theo thiết kế đề xuất, Hanoi Twin Towers 99 có thể vượt Petronas Twin Towers tại Malaysia, công trình cao 452 m, để trở thành tổ hợp tháp đôi cao nhất thế giới.

Khu đất gần 3,5 ha ở số 5-7 Đào Duy Anh được liên danh nhà đầu tư đề xuất lập dự án Hanoi Twin Towers 99 tọa lạc tại cửa ngõ phía nam trung tâm Hà Nội. Ảnh: Đinh Hà.

Không chỉ hướng đến một công trình có chiều cao nổi bật, dự án còn được định hình thành tổ hợp đa chức năng với nhiều loại hình thương mại, dịch vụ và lưu trú. Các hạng mục dự kiến gồm trung tâm hội nghị quốc tế, không gian biểu diễn nghệ thuật, trung tâm thương mại, văn phòng hạng A, khách sạn 6 sao, căn hộ cao cấp và casino.

Ngoài ra, liên danh còn đề xuất một số tiện ích đặc biệt như sân đỗ trực thăng trên cao, đại sảnh trên không, vườn nhiệt đới và bảo tàng nghệ thuật số.

Về phương án tài chính, các doanh nghiệp dự kiến sử dụng vốn tự có kết hợp nguồn vốn huy động từ các tổ chức tài chính quốc tế để triển khai dự án, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Một trong những yếu tố khiến Hanoi Twin Towers 99 nhận được sự chú ý là vị trí triển khai dự án. Khu đất số 5-7 Đào Duy Anh hiện gắn với Khách sạn Kim Liên, công trình có lịch sử hơn 60 năm tại Hà Nội.

Nếu được hiện thực hóa, dự án có thể tạo ra sự thay đổi đáng kể đối với diện mạo khu vực nút giao Kim Liên và trục đường Lê Duẩn, đồng thời bổ sung một tổ hợp thương mại, dịch vụ và lưu trú quy mô lớn tại khu vực cửa ngõ phía nam trung tâm Thủ đô.