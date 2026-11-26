Với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 3,5 tỷ USD, Hanoi Twin Towers 99 là một trong những đề xuất tổ hợp bất động sản có quy mô đáng chú ý tại Hà Nội. Dự án được liên danh ba doanh nghiệp đề xuất nghiên cứu trên khu đất gần 3,5ha tại số 5-7 Đào Duy Anh, trong đó có CTCP Du lịch Kim Liên.

Tuy nhiên, kế hoạch chào bán cổ phần của Du lịch Kim Liên (một trong những phương án huy động vốn của doanh nghiệp) vừa có sự thay đổi đáng chú ý. HĐQT công ty đã quyết định dừng triển khai đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu, dù phương án này mới được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 31/8/2026.

Quyết định được thể hiện tại Nghị quyết số 08/2026/NQ-HĐQT/KL. Theo đó, từ ngày 4/9, doanh nghiệp ngừng thực hiện các thủ tục đăng ký mua, nộp tiền mua cổ phần cũng như chuyển nhượng quyền mua.

Thành viên liên danh đầu tư Hanoi Twin Towers 99 dừng kế hoạch tăng vốn.

Du lịch Kim Liên cho biết nguyên nhân xuất phát từ tình hình thực tế trong quá trình triển khai các thủ tục pháp lý liên quan đến Hanoi Twin Towers 99. Việc tạm dừng cũng được đưa ra nhằm bảo đảm quyền lợi của toàn bộ cổ đông.

Doanh nghiệp chưa xác định thời điểm tổ chức lại đợt chào bán. HĐQT sẽ xem xét vấn đề này vào thời điểm phù hợp, căn cứ lợi ích của công ty, cổ đông và các quy định pháp luật. Quyết định dừng phát hành sẽ được báo cáo tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trở lại với Hanoi Twin Towers 99, dự án được đề xuất bởi liên danh gồm Du lịch Kim Liên, CTCP Thaiholdings và CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup.

Theo hồ sơ gửi UBND TP. Hà Nội vào tháng 7/2026, liên danh đề xuất nghiên cứu quy hoạch và lập dự án đầu tư tổ hợp tháp đôi với tổng vốn khoảng 3-3,5 tỷ USD. Công trình dự kiến gồm hai tòa tháp cao khoảng 568m, mỗi tòa có quy mô 99 tầng nổi và 6 tầng hầm. Tổng diện tích sàn xây dựng không bao gồm tầng hầm ước đạt 880.000m².

Với chiều cao được đề xuất, tổ hợp này có tham vọng vượt Petronas Twin Towers tại Malaysia (452m), trở thành tháp đôi cao nhất thế giới nếu được cơ quan chức năng phê duyệt và triển khai đúng thiết kế.

Quy hoạch công năng của dự án cũng cho thấy định hướng phát triển một tổ hợp đô thị đa chức năng thay vì công trình đơn lẻ. Hệ thống tiện ích dự kiến tích hợp trung tâm hội nghị quốc tế, không gian biểu diễn nghệ thuật, trung tâm thương mại, văn phòng hạng A, khách sạn 6 sao, căn hộ cao cấp và casino.

Một số hạng mục được nhà đầu tư đề xuất nhằm tạo điểm nhấn riêng cho công trình gồm sân đỗ trực thăng trên cao, đại sảnh trên không, vườn nhiệt đới và bảo tàng nghệ thuật số.

Để triển khai dự án, liên danh dự kiến sử dụng vốn tự có của các doanh nghiệp thành viên kết hợp với nguồn vốn huy động từ các tổ chức tài chính quốc tế, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Không chỉ gây chú ý bởi quy mô và chiều cao dự kiến, vị trí xây dựng cũng là yếu tố khiến dự án nhận được sự quan tâm. Khu đất số 5-7 Đào Duy Anh hiện gắn với Khách sạn Kim Liên, một công trình có lịch sử hơn 60 năm tại Hà Nội. Nếu được hiện thực hóa, dự án được kỳ vọng góp phần thay đổi diện mạo khu vực nút giao Kim Liên và trục đường Lê Duẩn, tạo thêm một điểm nhấn kiến trúc tại cửa ngõ phía Nam trung tâm Thủ đô.