Thành viên Kinh Bắc đầu tư thêm dự án bất động sản công nghiệp ở Gia Lai

Vừa qua, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư Cụm công nghiệp Cát Hanh.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu UBND xã Hòa Hội khẩn trương hoàn thành phê duyệt phương án đền bù, hỗ trợ, tái định cư. Kiểm tra, rà soát phê duyệt quy hoạch 1/500 đối với dự án.

Về phía nhà đầu tư, tỉnh đề nghị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục có liên quan để khởi công xây dựng dự án trong tháng 10/2026.

CCN Cát Hanh nằm trong định hướng phát triển hành lang kinh tế Bắc - Nam (dọc theo Quốc lộ 1) của tỉnh Bình Định cũ. Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 3/2025, quyết định thành lập vào tháng 6/2025, chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội (SNP).

Theo kế hoạch ban đầu, dự án được quy định tiến độ hoàn thành các thủ tục pháp lý vào tháng 11/2025, khởi công xây dựng vào tháng 12/2025 và hoàn thành vào tháng 12/2026. Tổng mức đầu tư dự kiến 419 tỷ đồng.

Tháng 12/2025, SNP đã tiến hành động thổ CCN Cát Hanh.

Dự kiến hoàn thành tháng 3/2027

Vị trí CCN Cát Hanh trên bản đồ. (Nguồn: ĐTM dự án).

Theo quy hoạch 1/500 đuợc phê duyệt vào tháng 10/2025, CCN Cát Hanh có diện tích lập quy hoạch 70 ha, thuộc địa bàn thôn Tân Hóa Nam, xã Hòa Hội, giáp ĐT.634 ở phía bắc. Tuyến đường này thuận lợi kết nối với Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam và Cảng hàng không Phù Cát.

Hiện trạng khu đất dự án chủ yếu là đất trồng cây lâu năm (hơn 61 ha). Trong phạm vi GPMB có 4 nhà kiên cố, 24 nhà tạm phục vụ sản xuất nông nghiệp và 78 ngôi mộ.

Trong cơ cấu sử dụng đất, dự án sẽ bố trí khoảng 42 ha cho các công trình sản xuất công nghiệp, kho tàng và 0,7 ha đất trung tâm điều hành.

Đất công nghiệp tại dự án được chia thành 10 lô lớn có diện tích 3,1 - 5,1 ha, mật độ xây dựng tối đa 70%, cao không quá 5 tầng.

Trong báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), chủ đầu tư cho biết, CCN Cát Hanh có tổng mức đầu tư hơn 719 tỷ đồng, trong đó chi phí GPMB chiếm 356 tỷ đồng và chi phí xây dựng khoảng 236 tỷ đồng...

Dự kiến, giai đoạn thi công dự án bắt đầu từ tháng 6/2026 - tháng 3/2027. Từ tháng 3/2027 hoàn tất xây dựng và đưa dự án vào hoạt động.

Chủ đầu tư là thành viên Kinh Bắc

Một góc KKT Nhơn Hội. (Ảnh: Hoàng Huy).

Về chủ đầu tư, SNP thành lập từ năm 2005, có trụ sở tại phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai. Tính đến tháng 9/2025, doanh nghiệp có vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng, Chủ tịch HĐQT là ông Trần Việt Anh.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã: KBC) cho biết đang nắm giữ 106,9 triệu cổ phần, tương đương 37,2% tỷ lệ lợi ích tại SNP, tính đến 30/9. Số cổ phần nắm giữ này có giá trị khoảng 3.022 tỷ đồng.

SNP được biết đến là chủ đầu tư Khu công nghiệp Nhơn Hội - khu A với diện tích 630 ha, nằm trên bán đảo Phương Mai thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội. Dự án này được quy hoạch thành hai khu chức năng, gồm khu công nghiệp (394 ha) và khu đô thị (236 ha).

Vào năm 2023, tỉnh Bình Định (cũ) từng trao biên bản ghi nhớ đầu tư dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng (khoảng 11.200 tỷ đồng) đối với liên danh SNP - STS Development.

Tháng 2/2026, SNP đã được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Khu công nghiệp Cát Trinh. Dự án có quy mô hơn 368 ha, tổng mức đầu tư 2.554 tỷ đồng.

SNP cũng là cổ đông sáng lập và nắm 70% tỷ lệ sở hữu tại CTCP Tập đoàn Đầu tư Hạ tầng Việt Nam, tính đến tháng 5/2025.

Hồi đầu năm, Hạ tầng Việt Nam từng làm việc với tỉnh Cà Mau và đề xuất đầu tư Khu công nghiệp Tắc Thủ gần 4.000 tỷ đồng tại xã Khánh An.