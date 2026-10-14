Thành viên HĐQT PNJ xin từ nhiệm, doanh nghiệp dự kiến lỗ gần 6.300 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) vừa thông báo Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Đào Trung Kiên.

Được biết, ông Đào Trung Kiên là Thành viên HĐQT PNJ từ năm 2022, nay xin từ nhiệm để dành toàn bộ thời gian cho công tác điều hành.

Ngày 10/10 vừa qua, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc cao cấp Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động với nhiệm kỳ 3 năm. Ông xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT để dành toàn bộ thời gian cho công tác điều hành.

Ảnh minh họa.

Việc miễn nhiệm sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. PNJ cho biết hoạt động quản trị và điều hành vẫn diễn ra bình thường.

Ngày 21/10 tới, PNJ sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, dự kiến trình cổ đông điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026. Theo phương án dự kiến, doanh nghiệp có thể lỗ sau thuế 6.271 tỷ đồng do trích lập dự phòng hơn 7.000 tỷ đồng liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa đã bán.

Khoản dự phòng này xuất phát từ sự cố liên quan đến kim cương, khiến PNJ phát sinh thêm nghĩa vụ tài chính từ việc mua lại hàng hóa của khách hàng. Nếu không tính khoản dự phòng, doanh nghiệp ước đạt lợi nhuận sau thuế khoảng 800 tỷ đồng.

Tại đại hội, PNJ cũng dự kiến trình phương án chào bán riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu phổ thông cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Nguồn vốn huy động dự kiến được giải ngân từ năm 2027 đến quý 2/2028, trong đó 60% phục vụ hoạt động kinh doanh gắn với chính sách thu đổi hàng hóa, 20% bổ sung vốn lưu động và 20% đáp ứng các nhu cầu tài chính khác hoặc thanh toán khoản vay ngắn hạn.

Một nội dung đáng chú ý khác là phương án hoàn nhập tối đa hơn 4.602 tỷ đồng Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Theo kế hoạch, việc hoàn nhập được thực hiện từ quý 4/2026 đến hết năm 2027; thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.

PNJ đồng thời cho biết gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT, đã giải ngân khoảng 700 tỷ đồng cho công ty vay nhằm bổ sung vốn lưu động.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PNJ biến động mạnh. Phiên 13/10, mã này tăng gần hết biên độ lên 19.200 đồng/cổ phiếu, sau khi giảm sàn trong phiên trước với hơn 19 triệu cổ phiếu được giao dịch.