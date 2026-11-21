Ông Trịnh Xuân Vương cùng người thân và Thư ký công ty đăng ký bán khoảng 16% vốn

Công ty cổ phần Dược phẩm OPC (sàn HoSE) vừa công bố thông tin về kế hoạch giao dịch cổ phiếu của nhóm người nội bộ và người có liên quan với tổng khối lượng đăng ký bán gần 12 triệu đơn vị. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là giao dịch của ông Trịnh Xuân Vương, Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) OPC, khi đăng ký bán toàn bộ hơn 10,61 triệu cổ phiếu đang sở hữu, tương ứng 14,16% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 20/11 đến ngày 19/12/2026 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Theo thông tin doanh nghiệp, ông Trịnh Xuân Vương từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Dược phẩm OPC trong khoảng 10 năm trước khi chuyển sang đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT từ tháng 10/2021.

Trong cùng khoảng thời gian giao dịch từ ngày 20/11 đến ngày 19/12/2026, hai cá nhân là người thân của ông Trịnh Xuân Vương cũng đồng loạt đăng ký bán cổ phiếu OPC. Cụ thể, bà Đỗ Thụy Như Hà, con dâu ông Vương, đăng ký bán toàn bộ hơn 1,24 triệu cổ phiếu đang nắm giữ, tương đương 1,66% vốn điều lệ. Ông Trịnh Việt Tuấn, con trai ông Vương, đăng ký bán 69.905 cổ phiếu, tương đương 0,09% vốn điều lệ.

Ngoài nhóm cổ đông liên quan đến ông Trịnh Xuân Vương, bà Nguyễn Thị Hồng, Thư ký công ty, cũng đăng ký bán toàn bộ 68.759 cổ phiếu OPC đang sở hữu, tương ứng khoảng 0,092% vốn điều lệ. Thời gian giao dịch dự kiến của bà Hồng diễn ra từ ngày 23/11 đến ngày 22/12/2026. Tính chung cả bốn cá nhân, nếu các giao dịch đăng ký được thực hiện trọn vẹn, tổng khối lượng cổ phiếu OPC bán ra sẽ đạt gần 11,99 triệu đơn vị, tương đương khoảng 16% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Lãi ròng quý III giảm 10,4% do áp lực kênh OTC, bảng cân đối không có nợ vay tài chính

Kế hoạch đăng ký bán lượng lớn cổ phiếu của lãnh đạo và người liên quan diễn ra trong giai đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của Dược phẩm OPC chịu nhiều sức ép. Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt khoảng 258,1 tỷ đồng, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế trong quý ghi nhận ở mức 29,2 tỷ đồng, giảm 10,4% so với quý III/2025. Tính lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Dược phẩm OPC đạt khoảng 735,7 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 1,4% xuống còn khoảng 77,6 tỷ đồng.

Trong văn bản giải trình biến động kết quả kinh doanh, Dược phẩm OPC cho biết doanh thu và lợi nhuận quý III đi xuống do kênh bán hàng OTC chịu tác động từ các quy định mới về thuế đối với hộ kinh doanh, đi kèm yêu cầu tăng cường quản lý thuốc kê đơn và áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng trên thị trường. Để ứng phó với biến động và duy trì thị trường, doanh nghiệp đã triển khai các chương trình khuyến mại cùng chính sách hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa.

Về quy mô tài chính trên bảng cân đối kế toán tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Dược phẩm OPC đạt gần 1.330 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho ở mức hơn 426 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn đạt hơn 279 tỷ đồng. Lượng tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp đạt gần 173 tỷ đồng, bên cạnh khoảng 115 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn. Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối quý III ghi nhận hơn 335 tỷ đồng và Dược phẩm OPC không ghi nhận dư nợ vay tài chính.