CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC - Mã: VDS) vừa thông báo nhận được đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của ông Nguyễn Hiếu.

Cụ thể, ngày 20/11, ông Nguyễn Hiếu, Thành viên HĐQT VDSC nhiệm kỳ 2022 - 2026, đã gửi đơn xin từ nhiệm vị trí này vì lý do cá nhân.

Ông Nguyễn Hiếu sinh năm 1973, có trình độ Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế tại Trường Đại học Công nghệ Curtin (Australia). Ông tham gia Rồng Việt từ năm 2006 và từng đảm nhiệm các vị trí Phó Tổng Giám đốc(2006 – 2012), Tổng Giám đốcTổng Giám đốc (2012 – 2021) trước khi được bầu làm Thành viên HĐQT vào tháng 3/2014.

Trước khi gia nhập Rồng Việt, ông từng làm việc tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) và CTCP Chứng khoán TP HCM (HSC - Mã: HCM). Ông cũng từng là Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) nhiệm kỳ 2020 - 2025, được bầu vào tháng 2/2022 và có đơn từ nhiệm vào tháng 4/2023.

Ngoài ông Nguyễn Hiếu, HĐQT Rồng Việt hiện có 7 thành viên, gồm ông Nguyễn Miên Tuấn - Chủ tịch HĐQT; các thành viên không điều hành là ông Nguyễn Thúc Vinh, ông Nguyễn Chí Trung và ông Phạm Hữu Luân; bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; cùng hai thành viên độc lập là bà Hoàng Hải Anh và ông Trần Nam Trung.

Ở một diễn biến khác, HĐQT Rồng Việt vừa thông qua phương án phát hành 27,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm một cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là 272 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025, căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán. Thời gian phát hành dự kiến trong quý IV/2026 đến quý I/2027.

Bên cạnh phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, công ty cũng quyết định dừng kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong đợt 1 của phương án tăng vốn điều lệ đã được thông qua trước đó.

Theo kế hoạch ban đầu, Rồng Việt dự kiến phát hành tối đa 178 triệu cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ từ 2.720 tỷ đồng lên 4.500 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, VDSC ghi nhận doanh thu hoạt động gần 646 tỷ đồng, giảm khoảng 17% so với cùng kỳ năm trước. Công ty lỗ trước thuế hơn 81 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi gần 318 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 9, dư nợ cho vay của công ty đạt khoảng 3.772 tỷ đồng, giảm 12% sau một quý. Trong đó, dư nợ cho vay ký quỹ (margin) chiếm 3.708 tỷ đồng.

Năm 2026, VDSC đặt mục tiêu tổng doanh thu gần 1.319 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, công ty đã thực hiện khoảng 49% kế hoạch doanh thu năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VDS kết phiên 20/11 ở mức 9.250 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường khoảng 2.768 tỷ đồng. So với đầu năm, thị giá mã này đã giảm gần 40%.