Thành viên HĐQT Bluemarq Group đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu DXG

Ông Hà Đức Hiếu - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bluemarq Group (HOSE: DXG) vừa có báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu mã DXG.

Theo thông báo, trước khi thực hiện giao dịch, ông Hà Đức Hiếu đang nắm giữ 471.997 cổ phiếu DXG, tương ứng tỉ lệ sở hữu 0,04% vốn điều lệ. Giao dịch mua vào đăng ký lần này là 15 triệu cổ phiếu với mục đích gia tăng tỉ lệ sở hữu.

Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu ông Hiếu nắm giữ sẽ tăng lên thành 15,47 triệu cổ phiếu, qua đó nâng tỉ lệ sở hữu tại doanh nghiệp lên 1,22% vốn điều lệ. Giá trị giao dịch dự kiến tính theo mệnh giá là 150 tỷ đồng.

Phương thức giao dịch dự kiến thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 2/11/2026 đến hết ngày 2/12/2026.

Tạm tính giá cổ phiếu DXG theo kết phiên 29/10/2026 là 9.880 đồng/cổ phiếu, ông Hiếu sẽ phải chi khoảng hơn 148 tỷ đồng để có thể mua vào số lượng cổ phiếu đã đăng ký nêu trên.

Ông Hà Đức Hiếu dự kiến mua vào 15 triệu cổ phiếu DXG (Ảnh: DXG).

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu DXG trước đó, nhóm quỹ Dragon Capital đã bán ra liên tục hơn 14 triệu cổ phiếu DXG từ đầu năm đến nay để giảm sở hữu từ hơn 12% vốn điều lệ về 4,96% vốn điều lệ. Như vậy, nhóm quỹ Dragon Capital chính thức không còn là cổ đông lớn tại Bluemarq Group.

Bên cạnh đó, nhóm quỹ VinaCapital thông báo mua thêm hơn 3,85 triệu cổ phiếu DXG trong ngày 9/4, nâng tỉ lệ sở hữu lên 6,229% vốn. Ngược lại, ông Nguyễn Trường Sơn - Phó Tổng Giám đốc DXG đăng ký bán hết 351.098 cổ phiếu từ ngày 6/4 đến 5/5/2026.

Trong một diễn biến khác, đầu tháng 5, thị trường ghi nhận thông tin DXG nằm trong nhóm 9 mã cổ phiếu không đáp ứng được các tiêu chí kỹ thuật sàng lọc của tổ chức đánh giá FTSE Russell. Cổ phiếu này cùng với 8 mã khác gồm SAB, DPM, HUT, DIG, EIB, PDR, FRT và KDC đã bị loại khỏi danh sách các cổ phiếu Việt Nam đạt tiêu chuẩn chuẩn bị cho tiến trình nâng hạng thị trường.

Về động thái tăng vốn gần đây, tháng 6/2026, Bluemarq Group đã thông qua kết quả phát hành 155,7 triệu cổ phiếu. Sau đợt phát hành, tổng số cổ phần của công ty đạt 1.269.852.451 cổ phần, gồm 1.268.104.965 cổ phiếu lưu hành và 1.747.486 cổ phiếu quỹ. Vốn điều lệ chính thức tăng từ 11.141 tỷ đồng lên gần 12.698 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2026, Bluemarq Group mang về doanh thu thuần gần 2.140,2 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Bluemarq Group báo lãi ròng 6 tháng đầu năm 2026 đạt gần 249,4 tỷ đồng, giảm 28,2% so với 6 tháng đầu năm 2025.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Bluemarq Group tăng 4,6% so với đầu năm, lên mức hơn 39.769 tỷ đồng. Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức gần 18.655,6 tỷ đồng, tăng 8,9% so với đầu năm.