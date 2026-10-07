Thành viên chủ chốt của nhóm tin tặc quốc tế Qilin bị bắt

Qilin bị cáo buộc đã gây thiệt hại đáng kể cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới thông qua những cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền trong nhiều năm. Ảnh: NHK

Các nguồn tin điều tra cho biết nghi phạm này đã được bàn giao cho nhà chức trách Đức vào đầu tháng 10. Nghi phạm là một công dân Nga, 28 tuổi, được cho là thành viên cốt cán của nhóm tội phạm mạng quốc tế có tên Qilin.

Qilin bị cáo buộc đã gây thiệt hại đáng kể cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới thông qua những cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền trong nhiều năm. Mã độc tống tiền là một loại phần mềm độc hại mã hóa dữ liệu của công ty mà không được phép và đòi tiền chuộc để mở khóa.

Trong bối cảnh Nhật Bản và các nước khác đang tiến hành điều tra chung, nhà chức trách đã nhận được thông tin rằng nghi phạm đang có mặt tại Nhật Bản. Theo đó, vào tháng 5, nguồn tin cho biết các nhà điều tra Nhật Bản đã bắt giữ nghi phạm tại thành phố Osaka, miền Tây Nhật Bản.

Các nguồn tin nói rằng nhà chức trách Đức đã truy tìm đối tượng này liên quan đến vụ việc gây thiệt hại cho một công ty của Đức. Sau đó, nghi phạm đã được bàn giao cho nhà chức trách Đức theo yêu cầu của phía Đức.

Năm ngoái, Qilin đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào hãng sản xuất đồ uống Nhật Bản Asahi Group Holdings, nói rằng đã đánh cắp dữ liệu từ hệ thống mạng của công ty này.

Theo NHK