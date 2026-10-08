Thành viên BLACKPINK nào nhận đãi ngộ khủng nhất tại Paris Fashion Week 2027?

Chị cả Jisoo là thành viên đầu tiên của BLACKPINK dự Paris Fashion Week. Tại show Dior Xuân Hè 2026, Jisoo được ghi nhận là nàng thơ được hưởng đãi ngộ ấn tượng nhất về mảng trang phục.

Trong đó, mẫu chân váy xếp tầng lạ mắt là sáng tạo được ra mắt ngay tại sự kiện, thuộc dòng Dior Summer 2027. Nữ idol mặc phiên bản màu hồng được nhà mốt custom (tùy chỉnh riêng). Phụ kiện Minaudière hình thiên nga được Giám đốc Sáng tạo Jonathan Anderson "nhá hàng" trong quá trình fitting cho Dior Summer 2027 ít ngày trước.

Tại sự kiện, nàng thơ Hàn Quốc có khoảnh khắc xúc động khi gặp gỡ cô Heloise Agostinelli - con gái của bà Mathilde Favier, cố Giám đốc Quan hệ công chúng của Dior vừa qua đời đột ngột do tai nạn giao thông hồi tháng 8. Bà Mathilde Favier và Jisoo phát triển mối quan hệ thân thiết kể từ khi nữ idol trở thành Đại sứ thương hiệu Dior. Trong nhiều mùa dự Paris Fashion Week, Jisoo luôn được bà Mathilde Favier hộ tống.

Show diễn của thương hiệu Saint Laurent kết màn ngày thứ 2 của Paris Fashion Week. Rosé BLACKPINK xuất hiện trên hàng ghế đầu với phong cách đối lập.

Sau 6 mùa chọn những bản phối sáng màu, bộ đồ "đen toàn tập" của nữ đại sứ toàn cầu của thương hiệu được cho là gửi gắm nhiều ẩn ý. Show diễn đánh dấu cột mốc một thập kỷ đồng hành của Anthony Vaccarello với nhà mốt ở cương vị Giám đốc Sáng tạo. Sắc đen nguyên bản, tinh thần rock-chic được cho là lời tri ân khéo léo của nàng thơ tới di sản của ông tại nhà mốt.

Trước thềm sự kiện, Rosé chia sẻ bức thư tay với lời nhắn "Love forever and ever" từ Anthony Vaccarello. Kết nối các dữ kiện, đồn đoán về việc anh sẽ rời nhà mốt sau 10 năm cống hiến càng lan truyền càng mạnh mẽ.

Paris Fashion Week càng sôi động hơn ở nửa cuối hành trình. Nhà mốt Chanel là điểm hẹn được mong chờ ở cuối ngày thứ 6. Jennie BLACKPINK là cái tên để lại nhiều tiếc nuối khi vắng mặt, khiến "bộ tứ" BLACKPINK "đứt chuỗi" hội ngộ.

Dẫu vậy, chủ đề bàn tán về nữ đại sứ vắng mặt vẫn rất nhộn nhịp trên các trang mạng xã hội. Trong đó, tạo hình dự show của khách mời Wonhee ILLIT được so sánh với giai đoạn đầu của Jennie BLACKPINK khi tiếp xúc với nhà mốt.

Em út Lisa BLACKPINK đảm nhận vai trò kết màn cho BLACKPINK tại Paris Fashion Week Xuân Hè 2027. 24 giờ thềm show diễn, giọng ca người Thái đã "hâm nóng" không khí bằng 3 bộ cánh thời thượng, đẩy kỳ vọng của fan tăng cao.

"Đại minh tinh" Lisa "chốt sổ" Paris Fashion Week Spring Summer 2027

Nữ đại sứ Lisa BLACKPINK đổ bộ tới show trong trang phục từ dòng Cruise 2027. So với phiên bản runway, stylist Nanist có sự biến tấu đáng kể, "giải đề" theo phong cách "diva", hoài niệm về những năm 1960. Một năm trước, "kiến trúc sư" Nanist cũng đã có lần "sửa đồ khéo tay" giúp Lisa BLACKPINK tỏa sáng rạng rỡ tại show Louis Vuitton Xuân Hè 2026.