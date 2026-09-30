Thành ủy TPHCM trao quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Ngày 30/9, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức Lễ công bố và trao quyết định cán bộ. Ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì và trao quyết định.

Tại buổi lễ, ông Trần Lưu Quang đã trao quyết định của Ban Bí thư về việc bổ nhiệm ông Trần Thế Thông - Thư ký của ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang.

Ông Trần Thế Thông (bên trái) nhận quyết định giữ chức Thư ký Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang vào tháng 10/2025.

Ông Trần Thế Thông nhận nhiệm vụ Thư ký Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang từ tháng 10/2025. Trước đó, ông Trần Thế Thông là Vụ trưởng, Thư ký Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang.

Ông Trần Thế Thông sinh năm 1989, quê quán tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh). Ông có trình độ Cử nhân kinh tế lao động và quản lý nguồn nhân lực, Cử nhân Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cao cấp Lý luận chính trị.