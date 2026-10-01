Thành ủy TPHCM giám sát thực hiện Nghị quyết 57 và các nhiệm vụ chuyển đổi số

Ngày 1-10, Đoàn giám sát theo Quyết định số 1285-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, do đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy, làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Sài Gòn, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ, Chi bộ Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM.

Các buổi làm việc nhằm thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW.

Theo Quyết định số 1285-QĐ/TU, phạm vi giám sát gồm việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng; Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19-6-2025 về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Các dự thảo báo cáo chỉ ra ưu điểm, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ. Đại biểu trao đổi, làm rõ những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc; chia sẻ mô hình, cách làm hiệu quả và nêu kiến nghị, đề xuất.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Minh Thông lưu ý, bên cạnh hoàn thiện, phát triển các cơ sở dữ liệu, cần chú trọng khai thác hiệu quả dữ liệu đã có để phục vụ công tác quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Việc khai thác dữ liệu cũng cần góp phần nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, giảm thao tác và rút ngắn thời gian xử lý công việc.

Đoàn giám sát tiếp thu, xem xét các ý kiến để bổ sung, hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát, trình Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.