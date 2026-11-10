Thành ủy TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Chiều 10/11, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định công tác cán bộ. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết chủ trì hội nghị.

Theo đó, bà Lê Thị Mai Thi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Đông Hiệp, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Ông Huỳnh Văn Dân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, được điều động làm Bí thư Đảng ủy phường Tân Đông Hiệp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Huỳnh Văn Dân, bà Nguyễn Kim Loan, bà Lê Thị Mai Thi, ông Nguyễn Hoàng Thông nhận quyết định điều động, bổ nhiệm từ Phó bí thư Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết (từ trái sang). Ảnh: Việt Dũng

Ban Thường vụ Thành ủy cũng quyết định điều động ông Nguyễn Hoàng Thông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú An, đến Văn phòng Thành ủy TPHCM và phân công công tác tại Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, được điều động là Bí thư Đảng ủy phường Phú An, nhiệm kỳ 2025-2030.