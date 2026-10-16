Thành ủy TPHCM công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo

Ngày 16/10, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố và trao Quyết định cán bộ. Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chủ trì hội nghị.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Ông Bùi Thanh Nhân sinh năm 1974; trình độ chuyên môn: thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân quản trị kinh doanh, cử nhân ngôn ngữ Anh, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, ông Bùi Thanh Nhân giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Bình Dương (cũ).

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định phân công, bổ nhiệm ông Lê Trương Hải Hiếu, Bí thư Đảng ủy phường An Lạc, giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM. Ông Lê Trương Hải Hiếu sinh năm 1981, quê tỉnh Đồng Tháp (Tiền Giang cũ); trình độ: tiến sĩ kinh tế, cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị.

Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động, chỉ định bà Hồ Thị Ánh Tuyết, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bà Rịa nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy TP điều động, chỉ định ông Lê Văn Phong, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh công tác cán bộ có vai trò rất quan trọng trong tiến trình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Theo ông Nguyễn Phước Lộc, việc lựa chọn, bố trí cán bộ được Ban Thường vụ Thành ủy xem xét kỹ lưỡng, bảo đảm các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện và năng lực. Vì vậy, các cán bộ được phân công nhiệm vụ mới phải nhanh chóng tiếp cận công việc, hoàn thiện chương trình hành động cá nhân, chủ động đề xuất giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tại đơn vị, nhất là những người giữ vị trí đứng đầu.

Lãnh đạo Thành ủy bày tỏ tin tưởng các cán bộ trên cương vị mới sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị TPHCM trong sạch, vững mạnh.

Đối với ông Bùi Thanh Nhân, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác ở nhiều lĩnh vực, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Bùi Thanh Nhân phát biểu

Thay mặt các cán bộ phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Bùi Thanh Nhân bày tỏ niềm vui, xúc động và cảm ơn Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tin tưởng, tín nhiệm, giao nhiệm vụ mới.

Ông Bùi Thanh Nhân cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc; đồng thời nhanh chóng tiếp cận công việc, trao đổi, bàn bạc và thống nhất với tập thể cán bộ, công chức tại đơn vị để triển khai nhiệm vụ. Tập thể đơn vị sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực hoàn thành tốt các yêu cầu đặt ra, tạo ra những giá trị và sản phẩm mới, đóng góp vào sự phát triển của TPHCM trong giai đoạn mới.

Thành lập Đảng bộ các cơ sở y tế TPHCM và Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TPHCM Cùng ngày, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định thành lập Đảng bộ các cơ sở Y tế TPHCM và Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TPHCM. Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, chủ trì. Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, quyết định thành lập Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TPHCM là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy TPHCM.

Ông Nguyễn Phước Lộc trao quyết định thành lập Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TPHCM và các quyết định về công tác nhân sự

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TPHCM gồm 18 ủy viên; Ban Thường vụ Đảng ủy có 7 ủy viên; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có 3 ủy viên. Theo quyết định, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, bổ nhiệm, chỉ định ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TPHCM. Ông Trương Quốc Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thọ giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TPHCM, kiêm giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TPHCM. Tiếp đó, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM quyết định thành lập Đảng bộ các cơ sở y tế TPHCM là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy TPHCM.

Ông Nguyễn Phước Lộc trao quyết định thành lập Đảng bộ các cơ sở y tế TPHCM và các quyết định về công tác nhân sự

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ sở y tế TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ sở y tế TPHCM gồm 17 ủy viên; Ban Thường vụ Đảng ủy có 6 ủy viên; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 4 ủy viên. Theo quyết định, ông Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bà Rịa, giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ sở y tế TPHCM. Ông Trần Hoàng Quân, cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy (nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM) giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ sở y tế TPHCM.