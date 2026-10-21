Thành ủy TPHCM công bố loạt quyết định về công tác cán bộ

Chiều 21/10, Ban thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban thường vụ Thành ủy TPHCM tiếp nhận, điều động và chỉ định ông Lê Văn Thinh - Phó trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM - tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lạc nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, ông Lê Trương Hải Hiếu - Bí thư Đảng ủy phường An Lạc - được phân công giữ chức Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định cán bộ. Ảnh: Việt Dũng

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ định ông Nguyễn Ngọc Văn - Phó giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM - tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy phường Bến Thành nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Mai Thị Hồng Hoa - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bến Thành - được điều động đến công tác tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để giới thiệu bầu giữ chức Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TPHCM.

Bà Trần Minh Xuân - Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM - được điều động về Văn phòng Thành ủy và phân công công tác tại Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết Thành ủy đang tập trung điều động, bố trí cán bộ giữa khối chính quyền với khối Đảng, đoàn thể và ngược lại. Đây là chủ trương nhằm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thông qua thực tiễn ở nhiều vị trí công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.