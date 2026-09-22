Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lần thứ chín

Đồng chí Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang cho biết: Kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua 39 nghị quyết nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện Luật Phát triển đô thị tại TP Hồ Chí Minh. Đây là cơ chế đặc thù, đặc biệt có giá trị nổi trội dành cho thành phố.

Năm 2026, TP Hồ Chí Minh xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt mức 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch và thu ngân sách nhà nước đạt 1 triệu tỷ đồng. Đây là những mục tiêu lớn cần sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các cấp, các ngành, doanh nghiệp chung tay.

Quang cảnh hội nghị.

Từ thực tế nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng, các đại biểu cần tập trung trí tuệ, tham gia thảo luận, góp ý kiến vào các nội dung hội nghị đề ra, để những nghị quyết mà Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thông qua có ý nghĩa tạo đà để thành phố hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận tại hội trường về lĩnh vực kinh tế - xã hội, gồm: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh trong 9 tháng năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026; Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026, trọng tâm là tăng trưởng kinh tế 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch và thu ngân sách nhà nước đạt 1 triệu tỷ đồng.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh chúc mừng đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân đảm nhiệm chức vụ Phó bí thư Thành ủy.

Hội nghị cũng thảo luận về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, gồm: Báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Bên cạnh đó, hội nghị xem xét, cho ý kiến một số nội dung quan trọng khác; có Đồ án Quy hoạch tổng thể TP Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.

Nhân dịp này, Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, vừa được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.