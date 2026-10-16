Thành ủy TP.HCM chỉ định, điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Ngày 16/10, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố các quyết định về thành lập các đảng bộ, công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM quyết định thành lập Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TP.HCM; Đảng bộ các cơ sở y tế TP.HCM; đều là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy TP.HCM.

Ông Nguyễn Phước Lộc (ở giữa), Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TP.HCM; Đảng bộ các cơ sở y tế TP.HCM. Ảnh: Nguyên Nguyên.

Về nhân sự, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM chỉ định ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TP.HCM; ông Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bà Rịa, giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ sở Y tế TP.HCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng có quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao quyết định và chúc mừng các ông, bà (từ trái sang): Lê Văn Phong, Hồ Thị Ánh Tuyết, Bùi Thanh Nhân, Lê Trương Hải Hiếu nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Nguyên Nguyên.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định điều động, chỉ định bà Hồ Thị Ánh Tuyết, Thành ủy viên, Phó bí thư Thường trực Thành Đoàn TP.HCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bà Rịa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định điều động, chỉ định ông Lê Văn Phong, Thành ủy viên, Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Trương Hải Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Lạc, giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Ông Võ Khắc Thái được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM.

Cùng ngày, tại hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, phiên đột xuất, đã bầu ông Võ Khắc Thái, Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP.HCM giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM.