Thành ủy TP.HCM vừa ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Hoàn tất các điều kiện khởi công metro

Theo Thành ủy TP.HCM, thời gian còn lại của năm 2026 có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm, đồng thời tạo nền tảng thực hiện nhiệm vụ năm 2027.

Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung cao nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt hành động, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ trọng tâm.

Thành ủy TP.HCM yêu cầu tập trung hoàn tất các điều kiện để khởi công trong tháng 12 năm 2026 đối với các tuyến đường sắt đô thị đã xác định trong chương trình công tác. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM yêu cầu khẩn trương xử lý các dự án tồn đọng, đẩy nhanh công trình trọng điểm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Tập trung thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Trung ương, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với Thành phố; đẩy nhanh việc cụ thể hóa, triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị và các cơ chế, chính sách đã được cấp có thẩm quyền ban hành.

Đồng thời, tập trung rà soát, phân loại, xử lý dứt điểm theo thẩm quyền các dự án tồn đọng, chậm triển khai; xác định rõ trách nhiệm, phương án và thời hạn giải quyết đối với từng dự án; ưu tiên các dự án có khả năng khơi thông nguồn lực, tạo nguồn thu, thúc đẩy tăng trưởng. Hoàn thành việc sắp xếp, xử lý nhà, đất là tài sản công theo mục tiêu, tiến độ đã đề ra, bảo đảm sử dụng hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí.

Tập trung hoàn tất các điều kiện để khởi công trong tháng 12 năm 2026 đối với các tuyến đường sắt đô thị đã xác định trong chương trình công tác; đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông, chống ngập, môi trường, nhà ở xã hội và các dự án trực tiếp phục vụ đời sống nhân dân.

Tiếp tục rà soát, khắc phục những bất cập trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; kịp thời giải quyết khó khăn của cơ sở, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số đến hạn trong năm 2026; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu, bảo đảm hiệu quả thực chất, an toàn, thông suốt.

Dồn lực hoàn thành 3 mục tiêu lớn năm 2026

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng yêu cầu tập trung thực hiện 3 mục tiêu kinh tế trọng tâm; tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển.

Theo đó, các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt Nghị quyết 15-NQ/TU, phấn đấu hoàn thành cao nhất ba mục tiêu: tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10,2%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trên 1 triệu tỷ đồng; giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng, xác định cụ thể dư địa tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu và du lịch. Khẩn trương xử lý các hồ sơ, dự án đủ điều kiện để tạo thêm năng lực sản xuất, nguồn thu và đóng góp tăng trưởng ngay trong năm 2026.

Tăng cường quản lý thu ngân sách, chống thất thu, thu hồi nợ thuế theo quy định; tập trung giải quyết các hồ sơ đất đai, nghĩa vụ tài chính và các nguồn thu còn dư địa, bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời; đồng thời chú trọng nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về thủ tục đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, vật liệu và thi công; kiểm soát tiến độ đến từng dự án, chủ đầu tư, xử lý nghiêm trường hợp chậm trễ do thiếu trách nhiệm; bảo đảm chất lượng, hiệu quả đầu tư, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, chậm trễ trong phối hợp, xử lý công việc; không để nhiệm vụ chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra thực tế, tập trung giải quyết công việc tại cơ sở; giảm hội họp, báo cáo không cần thiết; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, tiến độ và chất lượng sản phẩm làm thước đo đánh giá trách nhiệm người đứng đầu, tập thể và cá nhân trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng ủy UBND TP.HCM kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao hàng tuần, định kỳ 2 tuần báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.