Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh công bố quyết định thành lập hai đảng bộ cơ sở và trao quyết định cán bộ

Công bố thành lập Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Theo Quyết định số 1432-QĐ/TU ngày 15/10/2026 của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng Thành phố được thành lập trực thuộc Thành ủy, gồm 74 tổ chức đảng với 14.068 đảng viên.

Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 18 đồng chí, Ban Thường vụ có 7 đồng chí và Ủy viên Kiểm tra gồm ba đồng chí. Đồng chí Dương Anh Đức được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Quang cảnh hội nghị.

Đảng bộ các cơ sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 1433-QĐ/TU ngày 15/10/2026 của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, gồm 78 tổ chức đảng với 8.863 đảng viên.

Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ sở y tế gồm 17 đồng chí, Ban Thường vụ có 6 đồng chí và Ủy ban Kiểm tra gồm 4 đồng chí. Theo danh sách công bố tại hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Bà Rịa được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Công bố thành lập Đảng bộ các cơ sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố nhấn mạnh, y tế chăm sóc sức khỏe và giáo dục đào tạo là những lĩnh vực cung cấp dịch vụ công cơ bản, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân và chất lượng phát triển đô thị.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố trao các quyết định.

Lãnh đạo hai đảng bộ được yêu cầu sớm hoàn thiện tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ, tiếp nhận các tổ chức đảng và đảng viên. Việc bàn giao phải thực hiện liên tục, không ảnh hưởng hoạt động giáo dục, đào tạo, khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe.

Đại biểu dự hội nghị.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Thành ủy cũng công bố bốn quyết định điều động, phân công và bổ nhiệm cán bộ. Đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố trao các quyết định điều động cán bộ.

Đồng chí Hồ Thị Ánh Tuyết, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bà Rịa nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Lê Văn Phong, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố phát biểu giao nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Trương Hải Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường An Lạc được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc chúc mừng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của bốn cán bộ qua nhiều vị trí công tác. Đồng chí nhấn mạnh, công tác cán bộ được Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy xem xét kỹ lưỡng, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và đáp ứng yêu cầu kiện toàn tổ chức.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Các cán bộ nhận nhiệm vụ mới được yêu cầu khẩn trương tiếp cận công việc, hoàn thiện chương trình hành động cá nhân và cùng tập thể nơi công tác nghiên cứu, đề xuất nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp thực tiễn.

Thay mặt các cán bộ nhận nhiệm vụ, đồng chí Bùi Thanh Nhân cam kết nhanh chóng tiếp cận công việc, giữ vững đoàn kết, tiếp tục rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và nâng cao năng lực chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.