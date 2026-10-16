Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh có thêm hai Đảng bộ cơ sở trực thuộc

Ngày 16/10, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức công bố và trao quyết định thành lập Đảng bộ các cơ sở y tế Thành phố và Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh.

Dịp này, Thành ủy Thành phố cũng công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Việc thành lập các Đảng bộ là bước cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và Quy định số 208-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng; đồng thời bảo đảm đồng bộ mô hình tổ chức đảng giữa Trung ương và địa phương, tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng đối với hai cơ quan.

Đại diện Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố đã công bố các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về thành lập Đảng bộ các cơ sở y tế Thành phố và Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng Thành phố là hai đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Thành phố; quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy của hai đảng bộ này.

Ban Chấp hành Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh gồm 18 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy có 7 đồng chí. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố điều động, bổ nhiệm, chỉ định đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Trương Quốc Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Phú Thọ giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng Thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ sở y tế Thành phố gồm 17 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy có 6 đồng chí. Đồng chí Trần Tuấn Lĩnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Bà Rịa giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ sở y tế Thành phố; đồng chí Trần Hoàng Quân, cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy (nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố), giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ sở y tế Thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố cũng quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố cũng điều động, chỉ định đồng chí Hồ Thị Ánh Tuyết, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn Thành phố giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bà Rịa; đồng chí Lê Văn Phong, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Thọ; đồng chí Lê Trương Hải Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường An Lạc giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố./.