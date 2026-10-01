Thành ủy Huế yêu cầu thực hiện bằng được kịch bản tăng trưởng hai con số

Hội nghị đã thống nhất cao đánh giá tình hình 9 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026. (Ảnh: Hoàng Tiến)

Phát biểu bế mạc ngày 1/10, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế cho biết, trong 9 tháng qua, thành phố đã cơ bản hoàn thành khối lượng lớn công việc về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thành phố đã sắp xếp tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị; thành lập 4 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy; sắp xếp các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, thôn, tổ dân phố, cơ sở giáo dục; chuyển giao Trung tâm Y tế về Ủy ban nhân dân cấp xã và bố trí sĩ quan quân đội chính quy đảm nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Bí thư Thành ủy yêu cầu sau sắp xếp phải tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành, không dừng ở thống nhất chủ trương mà chuyển ngay thành hành động, sản phẩm và kết quả cụ thể. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ người chủ trì, thời hạn hoàn thành, sản phẩm và cơ chế kiểm tra, giám sát.

Đối với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền, bảo đảm nhiệm vụ được giao đi cùng thẩm quyền, nhân lực, nguồn lực, dữ liệu và công cụ thực hiện; đồng thời tăng cường cán bộ cho cấp xã, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số.

Về phát triển kinh tế, các ngành, địa phương phải rà soát toàn bộ chỉ tiêu năm 2026, xác định những chỉ tiêu có nguy cơ không đạt, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp. Thành phố tập trung thực hiện kịch bản tăng trưởng hai con số; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tăng thu ngân sách, chống thất thu thuế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và dự án đầu tư, xử lý các dự án chậm tiến độ, khơi thông các nguồn lực ách tắc.

Kế hoạch đầu tư công năm 2027 và giai đoạn 2026-2030 được yêu cầu giảm tối thiểu 30% số lượng dự án theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, ưu tiên vốn cho các dự án quan trọng, trọng điểm. Công tác giải phóng mặt bằng phải gắn với cuộc vận động “Hiến đất mở đường”, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn xử lý từng trường hợp vướng mắc.

Hội nghị cũng đã thông qua quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 và các giai đoạn tiếp theo. Thành phố yêu cầu đổi mới đánh giá cán bộ, lấy sản phẩm, tiến độ và kết quả công việc làm trọng tâm; tiếp tục đánh giá đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đối với Đề án Khu công nghệ cao thành phố Huế, Hội nghị yêu cầu cơ quan chủ trì tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ban Chấp hành để hoàn thiện Đề án, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện, xác định rõ mục tiêu, tiến độ, nguồn lực và trách nhiệm. Thành phố định hướng huy động hiệu quả các nguồn lực, lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực, từng bước đưa Khu công nghệ cao trở thành không gian phát triển mới về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong lĩnh vực văn hóa-xã hội, thành phố tiếp tục bảo đảm an sinh, chăm lo các đối tượng yếu thế, nâng cao chất lượng giáo dục, rà soát bảo đảm đủ sách giáo khoa cho học sinh và đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe cho người dân. Đồng thời, chủ động phòng ngừa thiên tai, bảo đảm an toàn hồ chứa, đập thủy lợi, vùng hạ du; tăng cường quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Bí thư Thành ủy yêu cầu từ nay đến hết năm 2026, các cấp, ngành, địa phương phải tăng tốc, hành động thực chất; người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm đến cùng đối với nhiệm vụ được phân công. Ban Thường vụ Thành ủy sẽ chỉ đạo cụ thể hóa kết luận Hội nghị thành chương trình, kế hoạch thực hiện, xác định nhiệm vụ trọng tâm quý IV và những nhiệm vụ phải hoàn thành trong năm 2026.