Thành ủy Huế tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Toàn cảnh hội nghị.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Huế.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Mạnh Linh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy.

Ngày 18/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Trịnh Mạnh Linh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng cho biết, đồng chí Trịnh Mạnh Linh có quá trình công tác qua nhiều vị trí tại địa phương và các cơ quan Trung ương, có kinh nghiệm trong tham mưu, xử lý công việc và phối hợp giữa Trung ương với địa phương. Việc được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế là trách nhiệm lớn, đồng thời tạo điều kiện để đồng chí tiếp tục rèn luyện, cống hiến qua thực tiễn địa phương.

Đồng chí đề nghị đồng chí Trịnh Mạnh Linh sớm hòa nhập công việc, dành thời gian đi cơ sở, tìm hiểu kỹ địa bàn, phong tục, tập quán và phong trào của Huế; đồng thời mong muốn Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố chia sẻ kinh nghiệm, tạo điều kiện để đồng chí Linh nhanh chóng nắm bắt công việc, gắn kết với tập thể và hoàn thành nhiệm vụ được giao

Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thành ủy Huế trong công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ; nhất là phối hợp tháo gỡ những vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Mạnh Linh bày tỏ vinh dự khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công về công tác tại Huế; đồng thời cảm ơn sự quan tâm, đón tiếp và tình cảm của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy Huế dành cho đồng chí.

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh cho biết, việc được phân nhận nhiệm vụ mới là trách nhiệm lớn đối với cá nhân đồng chí. Đồng chí đánh giá Huế có nhiều tiềm năng, lợi thế về tự nhiên, văn hóa, con người và truyền thống cách mạng; những kết quả đạt được thời gian qua là sự đóng góp của nhiều thế hệ và sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Đồng chí khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo thành phố kế thừa, tiếp nối những thành quả đã đạt được; tập trung thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội. Đồng thời, chú trọng phát huy các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế như kinh tế di sản, kinh tế biển, du lịch chất lượng cao, công nghệ cao, năng lượng tái tạo, giáo dục và logistics.

Ban Thường vụ Thành ủy Huế tặng hoa chúc mừng đồng chí Trịnh Mạnh Linh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, với kinh nghiệm, năng lực và quá trình công tác tại các cơ quan Trung ương là điều kiện thuận lợi để đồng chí Trịnh Mạnh Linh góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện nhiệm vụ của thành phố trong thời gian tới.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương về tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ được điều động, luân chuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ, Ban Thường vụ Thành ủy Huế sẽ phối hợp, hỗ trợ đồng chí Trịnh Mạnh Linh trong quá trình công tác tại địa phương.

Ban Thường vụ Thành ủy Huế trân trọng sự quan tâm của Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương trong việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo thành phố; đồng thời mong muốn Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục quan tâm, phối hợp, hỗ trợ Huế trong công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, góp phần giúp thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới.