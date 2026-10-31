Thành uỷ Huế đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng số trong cơ quan Đảng

Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức bồi dưỡng về sử dụng các ứng dụng, kỹ năng an toàn thông tin, ứng dụng trí tuệ nhân tạo đối với cán bộ, công chức, viên chức

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng đi vào chiều sâu, việc trang bị kiến thức công nghệ, kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và bảo đảm an toàn thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng tại thành phố Huế là yêu cầu thiết thực, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả quản trị.

Nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến trong chuyển đổi số

Ngày 28/10, Ban Tổ chức Thành ủy Huế tổ chức lớp tập huấn về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và bảo đảm an toàn thông tin dành cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng.

Dự khai mạc có đồng chí Nguyễn Thanh Minh, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy, cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức các ban, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Thành ủy; các đảng ủy trực thuộc Thành ủy; cán bộ, viên chức Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế.

Đồng chí Nguyễn Thanh Minh, TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Huế phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thanh Minh cho biết, Ban Tổ chức Thành ủy triển khai 6 lớp bồi dưỡng, với hơn 1.135 cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng đăng ký tham gia. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy; phấn đấu đạt mục tiêu 95% cán bộ, công chức, viên chức trong khối Đảng được đào tạo, tập huấn và đạt yêu cầu kiểm tra đầu ra.

Đây là nhiệm vụ cụ thể theo Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 17/8/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về hành động 100 ngày tập trung xử lý các điểm nghẽn trong chuyển đổi số tại các cơ quan Đảng.

Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo gắn với thực tiễn công tác

Chương trình tập huấn tập trung vào 4 chuyên đề trọng tâm, gồm: Những vấn đề cốt lõi về chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng; một số kỹ năng ứng dụng công nghệ và khai thác dữ liệu phục vụ công tác tham mưu của cán bộ cấp ủy; Nguyên tắc bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công tác Đảng và dữ liệu cá nhân khi sử dụng trí tuệ nhân tạo; Ứng dụng AI và thực hành kỹ năng số dành cho cán bộ cấp ủy các cấp; Ra quyết định dựa trên dữ liệu, sử dụng AI và nền tảng số phục vụ công tác quản trị, kiến tạo phát triển ở cấp xã.

Mỗi lớp được tổ chức trong một ngày, với khoảng gần 200 học viên. Nội dung tập huấn không chỉ cung cấp kiến thức mà còn chú trọng thực hành, giúp đội ngũ cán bộ từng bước làm chủ công cụ, nền tảng công nghệ và nâng cao khả năng vận dụng vào nhiệm vụ chuyên môn.

Việc đưa trí tuệ nhân tạo vào hoạt động công vụ mở ra cơ hội hỗ trợ xử lý thông tin, tổng hợp dữ liệu, nâng cao chất lượng tham mưu và rút ngắn thời gian giải quyết công việc. Qua đó, góp phần chuyển từ phương thức làm việc thủ công sang phương thức làm việc dựa trên công nghệ và dữ liệu.

Để đạt hiệu quả thực chất, mỗi cán bộ cần chủ động trau dồi kỹ năng số, lựa chọn công cụ phù hợp, kiểm chứng thông tin và sử dụng AI có trách nhiệm. Công nghệ chỉ phát huy giá trị khi được vận dụng đúng mục đích, gắn với yêu cầu thực tiễn và năng lực của người sử dụng.

Bảo đảm an toàn thông tin, hướng tới phát triển bền vững

Song hành với ứng dụng công nghệ, chương trình đặc biệt chú trọng nâng cao ý thức bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công tác Đảng và dữ liệu cá nhân. Đây là yêu cầu quan trọng trong quá trình khai thác trí tuệ nhân tạo, bởi việc sử dụng thiếu thận trọng có thể dẫn đến nguy cơ lộ lọt thông tin, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, tổ chức.

Vì vậy, nâng cao kỹ năng số phải đi đôi với tuân thủ quy định về bảo mật, kiểm soát dữ liệu đầu vào và chủ động phòng ngừa rủi ro an ninh mạng. Mỗi cán bộ cần trở thành một mắt xích có trách nhiệm trong xây dựng môi trường làm việc số an toàn, hiệu quả.

Quang cảnh tại lớp bồi dưỡng

Các lớp tập huấn diễn ra từ ngày 28/10 đến ngày 04/11/2026. Đây không chỉ là hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ mà còn góp phần hình thành tư duy quản trị hiện đại, thúc đẩy đổi mới phương thức điều hành trong các cơ quan Đảng.

Khi kỹ năng số được nâng cao, công nghệ được khai thác đúng hướng và an toàn thông tin được đặt lên hàng đầu, chuyển đổi số sẽ tạo thêm động lực cải thiện chất lượng hoạt động của bộ máy. Đây cũng là nền tảng để Huế phát huy hiệu quả nguồn lực tri thức, nâng cao năng lực quản trị, xây dựng môi trường công vụ hiện đại, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn mới./.