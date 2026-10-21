Thành ủy Huế công bố các quyết định về điều động cán bộ

Thường trực Thành ủy trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trịnh Mạnh Linh, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; cùng dự có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đồng chí Phan Xuân Toàn, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Thành ủy công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động đồng chí Phạm Văn Lợi, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố kể từ ngày 20/10/2026 để giới thiệu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Thường vụ Thành ủy điều động đồng chí Dương Thị Thu, Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ, đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy kể từ ngày 20/10/2026.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Trịnh Mạnh Linh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và kết quả công tác của hai đồng chí trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, việc điều động, bổ nhiệm thể hiện sự tin tưởng của Ban Thường vụ Thành ủy đối với năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm công tác của các đồng chí; đồng thời mong muốn trên cương vị mới, mỗi đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, nhạy bén, bản lĩnh chính trị vững vàng, nhanh chóng tiếp cận công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cuối năm với khối lượng công việc lớn.

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh phát biểu giao nhiệm vụ.

Đối với đồng chí Phạm Văn Lợi, đồng chí Trịnh Mạnh Linh đề nghị sớm nắm bắt công việc tại cơ quan mới, chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình tổ chức và hoạt động công đoàn; phát huy kinh nghiệm thực tiễn, năng lực lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đối với đồng chí Dương Thị Thu, đồng chí Trịnh Mạnh Linh yêu cầu tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác, tính chủ động và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, điều phối hoạt động của Văn phòng Thành ủy. Trên cương vị mới, đồng chí cần nhanh chóng thích ứng với yêu cầu công việc, giữ vững phẩm chất đạo đức, phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy.

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh yêu cầu các cơ quan tiếp nhận cán bộ tạo điều kiện để các đồng chí sớm ổn định công việc, phát huy năng lực và đóng góp hiệu quả vào hoạt động chung.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, hai đồng chí Phạm Văn Lợi và Dương Thị Thu đã cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng giao nhiệm vụ mới; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết nội bộ, nhanh chóng tiếp cận công việc và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh phát biểu tại buổi làm việc với Văn phòng Thành ủy.

Sau buổi hội nghị công bố quyết định, đồng chí Trịnh Mạnh Linh, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì buổi làm việc với Văn phòng Thành ủy nhằm đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.