Thành ủy Hải Phòng công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

Đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng, trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cho đồng chí Nguyễn Quang Phúc. (Ảnh: VIỆT CƯỜNG)

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng phân công, điều động và chỉ định đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Đông Hải (Hải Phòng) nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Hoàng Quốc Thưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan đảng thành phố Hải Phòng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan đảng thành phố nhiệm kỳ 2025-2030; phân công, điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Đồng chí Trần Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nguyên Giáp (Hải Phòng) thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Nguyên Giáp nhiệm kỳ 2025-2030; điều động đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy và phân công làm Ủy viên chuyên trách Ban Nghiên cứu chuyên đề thành phố Hải Phòng.

Đồng chí Lê Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyên Giáp thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Nguyên Giáp nhiệm kỳ 2025-2030; điều động đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy và phân công làm Ủy viên chuyên trách Ban Nghiên cứu chuyên đề thành phố Hải Phòng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Sỹ Hiệp đề nghị các đồng chí được nhận nhiệm vụ trên cương vị công tác mới tiếp tục học hỏi, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.