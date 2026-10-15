Thành ủy Hà Nội và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031: Mỗi sản phẩm, kết quả nghiên cứu phải thực sự gắn với tâm huyết, trí tuệ và tình yêu Thủ đô Hà Nội

PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội nghị. Ảnh Quang Thái

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Dương Trung Ý; GS.TS Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, lãnh đạo một số ban, sở ngành thành phố.

Cung cấp cơ sở khoa học phục vụ định hướng phát triển Thủ đô

Trình bày báo cáo tóm tắt Tổng kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2026, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết: Giai đoạn 2023-2026, Chương trình phối hợp được triển khai toàn diện trên 6 nội dung đã ký kết, phát huy thế mạnh của mỗi bên. Qua đó, chất lượng tham mưu, tư vấn chính sách được nâng lên, cung cấp cơ sở khoa học phục vụ định hướng phát triển Thủ đô.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh Quang Thái

Nổi bật, hai bên đã phối hợp tổ chức 8 hội thảo khoa học và 6 cuộc tọa đàm kết hợp khảo sát thực tế tại một số địa phương. Nội dung tập trung vào những vấn đề lớn như xây dựng Đảng và hệ thống chính trị qua 40 năm đổi mới; phát triển văn hóa; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; xây dựng văn hóa bảo vệ môi trường; quản lý phát triển đô thị bền vững và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Thủ đô.

Các hoạt động nghiên cứu, khảo sát đã góp phần làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra, nhận diện mô hình hay, kinh nghiệm hiệu quả, đồng thời đề xuất giải pháp phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý và hoạch định chính sách.

Hai cơ quan cũng phối hợp tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội; triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các nội dung hợp tác còn tập trung vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô; phát triển kinh tế - xã hội; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tổ chức không gian phát triển đô thị, kinh tế - xã hội của Hà Nội.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh Quang Thái

Trong giai đoạn 2026-2031, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển theo định hướng “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, phấn đấu trở thành cực tăng trưởng dẫn dắt kinh tế cả nước, trung tâm thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 11%/năm trở lên, GRDP bình quân đầu người vượt 12.000 USD/năm.

Trên cơ sở kế thừa kết quả đạt được, hai bên định hướng tiếp tục hoàn thiện, ký kết chương trình phối hợp giai đoạn mới; tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ cụ thể hóa các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn khoa học và khảo sát thực tế; phối hợp nghiên cứu, phản biện chính sách; xây dựng cơ chế đặt hàng nghiên cứu, trao đổi thông tin, tài liệu; đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ; phối hợp thẩm định các chương trình, đề án, dự án liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan. Hai bên cũng tăng cường phối hợp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Để bảo đảm hiệu quả, hai cơ quan xác định tiếp tục nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo, phát huy vai trò các đơn vị đầu mối, xây dựng kế hoạch cụ thể, thường xuyên trao đổi thông tin và chủ động huy động nguồn lực. Qua đó, tăng cường gắn kết giữa nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao kết quả hợp tác giai đoạn 2023-2026.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh Quang Thái

Theo GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động, đặc biệt là những thách thức về trật tự quốc tế, nguồn lực phát triển và niềm tin chiến lược, việc tăng cường phối hợp nghiên cứu, xây dựng tầm nhìn và định hướng chiến lược có ý nghĩa quan trọng. Thời gian qua, hai bên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như hội thảo, tọa đàm, khảo sát thực tế và tư vấn chính sách, góp phần cung cấp luận cứ phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và định hướng phát triển Thủ đô.

Đáng chú ý, Hà Nội đã chủ động tham gia tổng kết thực tiễn 40 năm đổi mới, nghiên cứu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và cụ thể hóa các chủ trương lớn vào thực tiễn. Những kinh nghiệm của Thủ đô góp phần làm rõ các vấn đề lý luận, thực tiễn, phục vụ quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách.

Trong giai đoạn tới, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị hai bên tăng cường phối hợp nghiên cứu các vấn đề mới, khó, có ý nghĩa chiến lược; trong đó chú trọng quản trị đô thị, đô thị hóa trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng tầm nhìn phát triển Thủ đô 100 năm và hoàn thiện các định hướng phát triển không gian đô thị.

Đồng thời, cần tập trung nghiên cứu, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn; phối hợp tổng kết hai nhiệm vụ lớn là 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Bên cạnh đó, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị thành phố tham gia các chương trình nghiên cứu lý luận, hỗ trợ khảo sát thực tiễn và tăng cường phối hợp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031. Ảnh: Quang Thái

Chương trình nhấn mạnh nội dung trọng tâm phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, đặc biệt là Đề án Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội.

Hai bên phối hợp trong xây dựng báo cáo tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm và khuyến nghị chính sách qua sơ kết, tổng kết việc thực thi mô hình chính quyền địa phương hai cấp; các mô hình thí điểm chưa có tiền lệ trên địa bàn thành phố. Phối hợp trong việc sơ kết thực hiện văn bản của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng quà Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh Quang Thái

Bên cạnh đó, hai bên phối hợp trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đánh giá tổng thể việc thực hiện Luật Thủ đô (2026); Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 17-3-2026 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới”; Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 13-5-2026 của UBND thành phố Hà Nội về phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm; từ đó kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều chỉnh, bổ sung, ban hành cơ chế chính sách phù hợp, hiệu quả.

Thành ủy Hà Nội và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức các Hội thảo, tọa đàm khoa học chuyên sâu đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ thành phố vào cuộc sống...

Nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo xu thế và cung cấp luận cứ khoa học phục vụ phát triển Thủ đô

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh yêu cầu phối hợp trong giai đoạn 2026-2031 là nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo xu thế và cung cấp luận cứ khoa học phục vụ phát triển Thủ đô nhanh, bền vững, trên nền tảng văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc. PGS.TS Đoàn Minh Huấn yêu cầu hai bên tập trung vào bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh Quang Thái

Thứ nhất, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn phát triển Thủ đô. Trọng tâm là làm rõ quan điểm, nguyên tắc và giải pháp xây dựng Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Các vấn đề cần nghiên cứu gồm thực hiện Luật Thủ đô, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, triển khai quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp văn hóa, công nghiệp di sản, du lịch sáng tạo và quản trị đô thị sáng tạo.

Công tác nghiên cứu phải gắn chặt với thực tiễn, đẩy nhanh quá trình tổng kết để kịp thời chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành cơ chế, chính sách và giải pháp khả thi, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội cũng như tham mưu Trung ương.

Thứ hai, phối hợp triển khai các chương trình nghiên cứu có tầm chiến lược quốc gia. Hà Nội sẽ là địa bàn khảo sát trọng điểm phục vụ tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng phát triển đất nước 100 năm tiếp theo (2030-2130) và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Hai bên đồng thời phối hợp triển khai các chương trình KX02-2630, KX04-2630, xây dựng báo cáo tư vấn phục vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và chuẩn bị văn kiện Đại hội XV của Đảng. Các sản phẩm nghiên cứu phải có địa chỉ sử dụng rõ ràng, bảo đảm tính thiết thực và khả năng ứng dụng.

Thứ ba, nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hai bên duy trì các diễn đàn, hội thảo chuyên sâu, tăng cường trao đổi thông tin giữa lực lượng nghiên cứu lý luận và lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của thành phố; nâng cao chất lượng các công trình, bài viết, bảo đảm chiều sâu khoa học, tính chiến đấu và sự gắn kết với thực tiễn.

Thứ tư, đẩy mạnh hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Học viện phối hợp cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố, nhất là cán bộ chủ chốt cấp xã, phường; đồng thời huy động chuyên gia, nhà khoa học tham gia giảng dạy, trao đổi về những vấn đề mới, phức tạp trong quản trị và phát triển đô thị.

Với nền tảng hợp tác đã được xây dựng, PGS.TS Đoàn Minh Huấn tin tưởng chương trình giai đoạn 2026-2031 sẽ tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng nghiên cứu, tư vấn chính sách và đào tạo cán bộ; phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo của Hà Nội, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Thực hiện chương trình phối hợp đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ, hiệu quả

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đánh giá Chương trình phối hợp giữa Thành ủy Hà Nội và Hội đồng Lý luận Trung ương giai đoạn 2023-2026 đã được triển khai nghiêm túc, đồng bộ toàn diện và đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành các nội dung đã ký kết. Cơ chế phối hợp giữa hai cơ quan ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện thường xuyên, kịp thời và đã mở ra được những định hướng phối hợp hợp tác mới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh Quang Thái

Trong 3 năm qua, hai cơ quan đã phối hợp tổ chức nhiều hội thảo khoa học, tọa đàm, khảo sát thực tiễn và các hoạt động nghiên cứu khoa học chuyên sâu về những vấn đề mới, những vấn đề lớn chưa có tiền lệ của Đảng, của đất nước, của Thủ đô, qua đó cung cấp nhiều luận cứ khoa học quan trọng phục vụ cho công tác tham mưu, tư vấn chính sách, xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp và hoạch định định hướng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới. Những kết quả về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Thủ đô trong thời gian qua có sự góp phần không nhỏ của công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn mà chương trình phối hợp đã mang lại.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh Quang Thái

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết, giai đoạn 2026-2031 với việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác nghiên cứu lý luận tổng kết thực tiễn và tham mưu chiến lược. Đặc biệt, từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố đã triển khai đồng bộ 3 trụ cột chiến lược, đó là Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, Luật Thủ đô năm 2026, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm với nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra cần phải có sự đồng hành của công tác nghiên cứu, tổng kết. Đó là việc hoàn thiện mô hình tăng trưởng mới đối với một đô thị đặc biệt như Thủ đô Hà Nội; việc hoàn thiện thể chế, xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù, vượt trội đã được giao; việc triển khai Đề án thí điểm xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa; việc giải quyết những bài toán hài hòa giữa phát triển đô thị và bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản; giữa tăng trưởng kinh tế với ổn định xã hội và an dân; đổi mới công tác dân vận và công tác tuyên truyền trong triển khai các dự án trên địa bàn Thủ đô... Ngoài ra, vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, đủ năng lực trình độ đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa thành phố với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương và các cơ quan có liên quan.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh Quang Thái

Để chương trình hợp tác trong giai đoạn mới đạt hiệu quả cao hơn, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị tăng cường đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ, hiệu quả. Đến nay, các điểm nghẽn về thể chế, quy hoạch tại thành phố cơ bản đã được khơi thông, chỉ còn lại một điểm nghẽn là khâu tổ chức thực hiện. Vì vậy, phải đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình làm sao để giải quyết được những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải ở trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, tạo ra tăng trưởng của Thủ đô. Thường trực Thành ủy phân công đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy trực tiếp chỉ đạo, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ động tham mưu, phối hợp các cơ quan của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương xây dựng kế hoạch chi tiết với tinh thần “6 rõ”, kết quả từng nhiệm vụ phải thiết thực, hiệu quả, bám sát thực tiễn và đáp ứng được yêu cầu xây dựng, phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Bí thư Thành ủy đề nghị nâng cao hơn nữa chất lượng, hàm lượng khoa học và tính dự báo của các hội thảo, tọa đàm khoa học giữa Thành ủy và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương. Các hội thảo, tọa đàm khoa học cần bám sát thực tiễn, chủ động nhận diện sớm các xu hướng, các thách thức và đề xuất kịp thời các giải pháp ứng phó từ sớm, từ xa. Đồng thời, từ kết quả hội thảo, tọa đàm khoa học phải hình thành, củng cố được luận cứ khoa học sắc bén, toàn diện để góp phần hoàn thiện lý luận và nhân rộng các mô hình thí điểm, giải quyết những vấn đề mà thành phố đang tiến hành trong quá trình phát triển.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh yêu cầu cần thiết lập cơ chế phối hợp linh hoạt, liên thông, đồng bộ, phát huy trách nhiệm để thực hiện các nội dung hợp tác nhanh hơn và sản phẩm chất lượng hơn nữa. Giải quyết triệt để những tồn tại, hạn chế về cơ chế chia sẻ thông tin, về tài chính và đội ngũ cán bộ nhằm tạo đột phá trong giai đoạn hợp tác 2026-2031. Tiếp tục phát huy vai trò, trí tuệ của đội ngũ các chuyên gia, nhà khoa học cùng các cơ sở đào tạo, nghiên cứu uy tín. Mỗi sản phẩm, kết quả nghiên cứu tổng kết thực tiễn phải thực sự gắn với tâm huyết, trí tuệ và tình yêu Thủ đô Hà Nội của tất cả những người tham gia.

“Với tinh thần cầu thị, mong muốn được phối hợp với trách nhiệm cao và quyết tâm đổi mới, Thành ủy Hà Nội tin tưởng sẽ cùng với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục đạt được nhiều kết quả to lớn hơn nữa trong Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới”, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng bày tỏ tin tưởng.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh Quang Thái

Nhân dịp này, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tặng Bằng khen 4 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, thực hiện Chương trình phối hợp giữa Thành ủy Hà Nội và Hội đồng Lý luận Trung ương giai đoạn 2023-2026.