Thành ủy Hà Nội phát động ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo' năm 2026

Trực tiếp tham gia ủng hộ có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực HĐND, UBND thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; các đồng chí Thành ủy viên; lãnh đạo các sở, ban, ngành, xã, phường của thành phố.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố tham dự phát động. Ảnh: Quang Thái

Phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố năm 2026, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, trong những năm qua, công tác chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn luôn được thành phố Hà Nội quan tâm và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Những đóng góp quý báu vào Quỹ “Vì người nghèo” đã giúp cho nhiều gia đình được hỗ trợ nhà ở, sinh kế, học tập, chăm sóc sức khỏe và từng bước ổn định cuộc sống.

Theo đồng chí Bùi Huyền Mai, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn rất nhiều gia đình khó khăn, những người yếu thế cần được tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, chăm lo cho đời sống của nhân dân, bảo đảm công tác an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau là trách nhiệm thường xuyên của cả hệ thống chính trị và cộng đồng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố năm 2026. Ảnh: Quang Thái

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố, đồng chí Bùi Huyền Mai phát động và kêu gọi các đồng chí lãnh đạo thành phố cùng toàn thể đại biểu tại điểm cầu thành phố và những điểm cầu trực tuyến tích cực tham gia hưởng ứng Quỹ “Vì người nghèo” thành phố năm 2026.

“Mỗi sự đóng góp đều thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia đối với những người còn gặp khó khăn. Sự gương mẫu đi đầu của các đồng chí hôm nay sẽ góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân cùng chung tay hưởng ứng Tháng cao điểm vì người nghèo”, đồng chí Bùi Huyền Mai nhấn mạnh.

Các đại biểu tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố năm 2026. Ảnh: Quang Thái

Đồng chí Bùi Huyền Mai cho biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp sẽ có trách nhiệm phối hợp để quản lý sử dụng nguồn quỹ một cách công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng để những đóng góp hôm nay sẽ được chuyển thành sự hỗ trợ thiết thực cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi phát động, các đại biểu đã ủng hộ số tiền hơn 417 triệu đồng. Trước đó, MTTQ Việt Nam thành phố đã ủng hộ hơn 133 triệu đồng; HĐND thành phố đã ủng hộ 42 triệu đồng. Như vậy, đến nay, thành phố đã ủng hộ hơn 592 triệu đồng.